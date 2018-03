La Fuga presenta su nuevo disco en Ponferrada este viernes

El grupo cántabro La Fuga vuelve a la carretera. La banda de rock publicó el 10 de noviembre ‘Humo y Cristales’, su nuevo trabajo que vio la luz en edición especial limitada junto a los 2CD+DVD en directo ‘Mientras Brille La Luna’ y esteviernes 16 de marzo lo presentará en la sala La Vaca de Ponferrada. Será en un concierto a partir de las 22:30 horas con entradas a 15 euros si son anticipadas o a 18 si se compran en taquilla.

Tras cuatro años, el grupo formado por Pedro (voz y guitarra), Nando (guitarra) y Edu (batería) sigue la línea habitual de su música: “rock curtido en mil batallas con letras escritas a modo de terapia tras años de actividad frenética en los que no hubo tiempo para mirarse por dentro”. La versión rejuvenecida del clásico tema de Luz Casal y Pancho Varona, ‘No Me Importa Nada’, cierra el disco y prescribe la actitud inquebrantable de La Fuga.