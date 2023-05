'La generación de los que sueñan y hacen'

Permítanme una reflexión incisiva: Viniendo del Ministerio de Asuntos Económicos, es un eslogan que resulta inspirador, alentador y edificante. Es sugerente y atractivo — no cabe duda alguna. No obstante, es una frase de dudosa veracidad. Y no precisamente porque lo diga yo, sino porque así lo demuestran los hechos y la realidad objetiva. Los denominados 'millenials' son probablemente la generación mejor preparada de la historia de España. Creo que a estas alturas nadie lo pone en duda. Sin embargo, también existe una verdad muy incómoda al respecto — aquella que denominamos la generación mejor preparada, también es la más castigada estructuralmente. Como crítico social, me resulta ineludible hacer referencia a las cifras obscenas, escandalosas y tercermundista de un paro estructural que llevamos arrastrando varias décadas y el impacto desastroso que ha tenido sobre nuestra sociedad.

En la actualidad, el paro estructural, el subempleo, la temporalidad, la incertidumbre, la precariedad laboral y la exclusión social son motivo de preocupación y consternación social. En cuanto a 'La generación de los que sueñan...' Pues es simple y llanamente eso: la capacidad que tiene el ser humano de imaginar, fantasear y hacerse ilusiones dentro de lo que forma parte intrínseca de un mito social; una quimera comprendida como aquello que nos inculcaron en la escuela sobre la meritocracia. Inevitablemente y, sin necesidad de ser derrotista, la capacidad de soñar se va deteriorando progresivamente cuando las nuevas generaciones se estrellan contra el muro del desempleo y la realidad social. Por tanto, además de los que sueñan, nos queda por considerar a la generación de los que '...hacen' ( y esto se refiere en gran medida a los que se resignan y se conforman con el status quo). Ante la parálisis sistémica, económica y la mediocridad del mercado laboral, los que hacen, entiendo que hacen lo que haga falta por subsistir; y no necesariamente hacen lo que sueñan o les hace sentirse realizados como personas y profesionales (teniendo en cuenta que la gran mayoría no tiene la oportunidad y el privilegio de hacer/ejercer para lo que están capacitados y formados). La triste realidad es que el mercado laboral no genera empleo de alto perfil y tampoco quiere trabajadores que piensen por sí mismos. Los pensadores independientes y críticos son un inconveniente para el sistema, a pesar de todo el potencial que puede aportar como valor añadido. Lamento profundamente este golpe de realidad y ojalá estuviera equivocado. Pero me temo que por mucho eslogan emocionante y motivador (por no decir triunfalista) que nos presente el Ministerio de Asuntos Económicos, no cambia en absoluto la paradoja sistémica que condena a la generación mejor preparada de la historia de España, a ser también la primera generación que vivirá peor que sus padres.

José Díaz