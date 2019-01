"No hay menos profesionales que hace dos meses ni es que no quieran venir al Bierzo, como pasa con los especialistas, se trata de una falta de médicos de Familia a nivel nacional", explicó a este medio Luis Zorita

Imagen de archivo de un consultorio médico. / Ical

La Gerencia de Atención Primaria del Bierzo y Laciana da un mensaje de tranquilidad ante la ausencia de médicos de Familia que ha llegado a provocar el cierre de varios consultorios de la comarca en las últimas semanas. “No hay menos profesionales que hace dos meses ni es que no quieran venir al Bierzo, como pasa con los especialistas, se trata de una falta de médicos de Familia a nivel nacional”, explicó a este medio el director médico de la gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo y Laciana, Luis Zorita.

Varias han sido las informaciones que alertaban de la suspensión de los servicios médicos en centros sanitarios de Cabañas Raras y Fuentesnuevas, hasta el punto de que el grupo municipal de Ciudadanos en Ponferrada llegó a pedir “medidas inmediatas” para paliar la falta de médicos. A este respecto, Zorita reconoce que “hay un problema de cobertura” de esas plazas debido a que los profesionales titulares tienen el derecho de disfrutar hasta el 15 de enero de las vacaciones y permisos pendientes de disfrutar en 2018 y que no hay médicos “en paro” a los que contratar para sus suplencias. A esta situación habría que añadir además que los consultorios de Villaseca de Laciana, Cabañas Raras y Congosto han permanecido sin actividad en las últimas fechas porque estaban sin cubrir sus vacantes de médicos de Familia, “pero eso ha quedado resuelto esta semana y el lunes se incorporan al trabajo los médicos de Villaseca y Cabañas y el miércoles el de Congosto”, asegura el director médico.

La previsión es que a partir de la próxima semana y una vez pasado el límite de fecha de disfrutar los permisos pendientes la situación mejore y se vuelva a la normalidad en el Bierzo y Laciana aunque el grave problema de fondo es que no hay suficientes médicos para todos los consultorios. “No es ni siquiera un problema local. No hay profesionales a nivel nacional. En los últimos años se han jubilado muchos médicos de Familia y otros están pendientes de jubilarse en este y no se sacan suficientes plazas en el MIR”.