Investigan la muerte de la mujer en Bembibre bajo la hipótesis de que no se trate de un delito de violencia de género

La Guardia Civil investiga la presunta muerte violenta de una mujer en Bembibre. / C. Sánchez

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de León investigan los motivos del fallecimiento de una mujer de 29 años, que perdió la vida a causa de un disparo de arma de fuego.

Sobre las 18.30 horas del jueves día 1, la Guardia Civil de León tuvo conocimiento del hallazgo de un cadáver, por parte de la pareja sentimental de la finada, en las cercanías del domicilio ambulante de ambos en la localidad de la Venta de Albares, en el término municipal de Torre del Bierzo.

Después de trasladarla al centro de salud de la localidad de Bembibre, los servicios médicos certificaron la muerte de la mujer, que presentaba una herida por arma de fuego a la altura del pecho, e iniciaron el protocolo para la investigación de muertes violentas.

Tras las primeras investigaciones llevadas a cabo por los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de León, se trabaja bajo la hipótesis de que el fallecimiento no sea un caso de violencia de género u otro tipo de ilícito penal contra las personas si no que se podría tratar de una maniobra de autolesión de la mujer. No obstante, se continúan las investigaciones para el esclarecimiento total del suceso.

La Autoridad Judicial ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Tanatorio de Ponferrada, donde se le está practicado la correspondiente autopsia.