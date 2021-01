La hostelería del Bierzo exige un rescate al sector con ayudas directas ante las nuevas limitaciones

Protestas de los hosteleros y otros pequeños empresarios en Ponferrada el domingo 22 de noviembre de 2020. / QUINITO

La Asociación de Hostelería del Bierzo exigió hoy la aprobación de un plan de rescate para el sector con ayudas directas a los negocios ante las nuevas limitaciones a la actividad que entrarán en vigor esta medianoche. “No dejen que la situación de estos negocios se deteriore tanto que al final no puedan cumplir con los requisitos para que puedan percibir esas ayudas”, reclamaron en un comunicado, en el que señalaron que a falta de esas ayudas directas, las autoridades deberían permitir la actividad en los establecimientos, como sucede en otros sectores.

En ese sentido, los representantes de los hosteleros reclamaron que se pongan “al alcance de la gente” las pruebas de detección del virus. “¿Hubiera sido distinto si antes de Navidad, todos nos pudiéramos haber hecho un test?”, se preguntaron. “Puede que la respuesta sea que no hay suficientes, que no hay dinero, que lo que unos sectores pueden hacer nosotros no podemos hacerlo, pero que lo digan”, afirmaron los responsables del colectivo, que insistieron en su exigencia para que se pongan los medios necesarios para que el sector pueda trabajar “como lo hacen otros”.

En la misma línea, los portavoces del colectivo señalaron que las reuniones familiares y laborales son la principal forma de propagación de la enfermedad y apuntaron que estos encuentros seguirán teniendo lugar a no ser que se aplique un nuevo confinamiento. “Nosotros creemos que esas reuniones son más seguras en la hostelería, porque nuestros locales son más grandes, están más ventilados y las medidas de protección no se relajan tanto como en nuestras casas”, subrayaron los hosteleros, que lamentaron que se “criminalice al sector con cierres, limitaciones y llamadas para que la gente no acuda a los establecimientos”.