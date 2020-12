La hostelería cerrará en Nochebuena y Nochevieja a las 22 horas

Iluminación navideña en Ponferrada / QUINITO

El Consejo de Gobierno ha adoptado este jueves una serie de recomendaciones y obligaciones de cara a las próximas fechas navideñas con el fin de evitar el aumento de los contagios por COVID-19. Entre ellas, se ha determinado que el cierre de los locales de hostelería en Nochebuena y Nochevieja tendrá lugar a las 22 horas a pesar de que el toque de queda en esas jornadas se prolongue más allá de esa hora, además de que los ayuntamientos se encargarán del control de los aforos en las vías públicas para evitar aglomeraciones.

Así lo anunció el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien avanzó una serie de medidas adoptadas a la espera de que en el plazo de entre 24 y 48 horas el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, concrete el endurecimiento de las medidas del Plan de Navidad acordado en el Consejo Interterritorial de Salud de principios de este mes.

Igea informó de que, para evitar la formación de aglomeraciones de personas en las vías y espacios públicos, los ayuntamientos se encargarán del control de los aforos, incluso mediante el establecimiento de itinerarios para dirigir la circulación de los viandantes y mantener la distancia si así fuera necesario. En este sentido, no estarán permitidos los actos de festejo del Año Nuevo en plazas o vías públicas, de forma que los ayuntamientos informarán a la población para que no se dé cita en esos lugares, además de que tomará las medidas de control pertinentes.

Si bien se recomienda no celebrar eventos como cabalgatas de reyes y conciertos navideños, y en general cualquier acto que contribuya a una elevada afluencia con riesgo de aglomeración de personas en la vía pública, siendo preferible su sustitución por actos retransmitidos a distancia o virtuales, en caso de celebrarse, deberá tenerse en cuenta que solo podrán hacerse en recintos acotados, estableciendo por diferentes lugares la entrada y salida del público y en el caso de cabalgatas y similares deberán realizarse de forma estática; el público asistente deberá permanecer sentado y no se podrá superar el 50 por ciento del aforo, debiendo garantizarse, en todo caso, una distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 metros y el uso de mascarilla de todo el público asistente; y se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas, así como cualquier otra actividad que ocasione no usar la mascarilla por parte del público durante estos eventos, así como en su acceso o salida.

En cuanto a la hostelería, los días 24 y 31 de diciembre, aunque se ha prolongado el toque de queda hasta la 1.30 horas, el horario de cierre de los establecimientos se mantiene a las 22 horas, con la posibilidad de admitir a nuevos clientes hasta una hora antes, es decir, las 21 horas.

Se flexibilizan las visitas a los centros residenciales de personas mayores, con un máximo de dos personas por residente y día y durante un periodo de dos horas, aunque tendrán que disponer de una prueba negativa en las últimas horas. En los centros residenciales de personas mayores donde tradicionalmente se realizaban cenas o comidas de Navidad de familiares con los residentes, se podrán llevar a cabo, siempre y cuando los familiares tengan una prueba diagnóstica de infección activa negativa, extremando las medidas de seguridad.

En cuanto a la actividad deportiva, se suspenden todas las actividades y eventos previstos, como es el caso de la San Silvestre.

Recomendaciones

Se recomienda extremar la diligencia en la observancia de las medidas generales de prevención, en particular el uso de mascarilla todo el tiempo que sea posible, el lavado de manos frecuente, el respeto a la distancia física de seguridad interpersonal, maximizar la ventilación de espacios cerrados, minimizar el número de contactos y permanecer en el domicilio en caso de tener síntomas de la enfermedad.

A quienes cursen estudios fuera del lugar de residencia familiar y regresen para las vacaciones navideñas se recomienda que limiten las interacciones sociales y extremen las medidas de prevención los diez días anteriores al regreso; que los establecimientos de hostelería refuercen la ventilación de los espacios interiores y el mensaje de hacer uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo, y se evitará comer del mismo plato.

Se recomienda a los ayuntamientos favorecer un mayor uso del espacio público al aire libre, de manera que se incremente la proporción de espacios abiertos disponibles para la ciudadanía, en comparación con los espacios cerrados en los que existe mayor riesgo de transmisión, para la realización de eventos culturales, actividades para la infancia o para la hostelería y el comercio, respetando siempre lo dispuesto en relación con la celebración de eventos con elevada afluencia de público.

Siempre que sea posible, se recomienda que las actividades se realicen al aire libre y garantizando el cumplimiento de la distancia de seguridad para minimizar el contacto entre los asistentes. Se recomienda también a la población que organice sus compras con antelación para evitar las grandes aglomeraciones en calles y centros comerciales.

En todo tipo de celebraciones, tanto religiosas como civiles, se recomienda evitar los cantos, sustituyéndolo por el uso de música pregrabada y se evitarán las muestras físicas de devoción o tradición sustituyéndolas por otras que no conlleven riesgo sanitario. La celebración de eventos religiosos, tales como la misa del gallo, no será óbice para el cumplimiento de la regulación relativa a la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Se recomienda ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión.

Se recomienda que, en aquellos casos en que las personas residentes de centros residenciales de personas mayores o de personas con discapacidad realicen una salida más prolongada con motivo de las celebraciones navideñas, esta tenga una duración mínima de siete días y quede restringida a un único domicilio y manteniendo una burbuja de convivencia estable.