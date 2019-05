La Junta asegura que el convenio cuatrienal del Consejo del Bierzo se firmará tras las elecciones con una mejora “sustancial”

El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, salió hoy al paso de las críticas vertidas por el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, quien reprochó a la Junta que no haya firmado el nuevo convenio cuatrienal con la institución berciana antes del inicio de la campaña electoral que arrancará esta medianoche. Frente a la acusación de “desidia”, aseguró que el convenio se firmará tras las elecciones del 26 de mayo y precisó que es un documento que contempla mejoras “sustanciales”, tras “pulir” varios asuntos. Eso sí, reconoció que el órgano pretendía inversiones importantes que la Junta no podía afrontar. Tras el Consejo de Gobierno, De Santiago-Juárez consideró que “no afecta mucho” firmar un convenio ahora o dentro de un mes, después de decidir que no era el mejor momento para suscribirlo por el Consejo Asesor, donde están representados la institución berciana, la Diputación de León y la Junta. Además, señaló que el actual acuerdo sigue vigente.