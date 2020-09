La Junta asegura que la vuelta al cole está siendo “suficientemente tranquilizadora”

Igea apunta que "no se ha producido un efecto pernicioso de la apertura de los centros educativos, como temían algunos"

Inicio del curso escolar 2020-21 en el colegio Valentín García Yebra de Ponferrada / QUINITO

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, aseguró este martes que el impacto de la vuelta al colegio, desde el pasado 9 de septiembre, en los contagios es “suficientemente tranquilizador” porque, a su juicio, los resultados obtenidos hasta la fecha no son “malos”. No en vano, precisó que el número de aulas en cuarentena por el COVID-19 y de contagios es el que corresponde a la situación epidemiológica de la Comunidad. “En este momento, no se ha producido un efecto pernicioso de la apertura de los centros educativos, como temían algunos”, apuntó.

Tras mantener una reunión con el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, para abordar la ordenación del territorio, Igea manifestó que la Junta ha monitorizado los centros educativos para comprobar la evolución de los contagios.

A la vista de esta situación, el vicepresidente y portavoz de la Junta apuntó que la administración autonómica apuesta por mantener la jornada partida en los centros escolares al considerar que no existe una necesidad epidemiológica para cambiar la ley y permitir que los alumnos acudan a clase solo por las mañanas.

Además, Igea recordó, según recogió la Agencia Ical, que la Junta no puede dictar normas contrarias a la ley a sabiendas. En todo caso, subrayó que la administración autonómica continuará con la monitorización de todos los colegios de la Comunidad, que, hasta la fecha, ha permitido comprobar que no ha habido un incremento de los contagios en los centros educativos, incluidos los que tienen una jornada partida.

Monitores transporte escolar

En cuanto a la existencia de los monitores en las rutas de transporte escolar en la Comunidad, el vicepresidente de la Junta reconoció que el compromiso de la Consejería de Educación no se ha cumplido, de momento, en su “integridad”. Eso sí, apuntó que le consta que este tema está en “vías de resolución”.