La Junta confía en que la curva de contagiados “se vaya aplanando” aunque reconoce que faltan “tres o cuatro semanas” para el pico

La consejera de Sanidad, Verónica Casado. / Ical

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, confió hoy en que la curva de contagiados por coronavirus Covid-19 en Castilla y León “se vaya aplanando”, aunque reconoció que aún faltan días para que se alcance el pico, un tiempo que cifró en “tres o cuatro semanas”. De ahí que Casado incidiese, después del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este lunes, en la relevancia que tiene el aislamiento social para frenar la expansión de la enfermedad.

Casado apostilló que hace unos días Castilla y León era la cuarta Comunidad con mayor número de contagiados, y ahora ha pasado a ser la novena, y a pesar de la tendencia “ascendente” en el número de casos, esta evolución se encuentra “contenida”. De hecho, la consejera recordó que en el caso de Miranda de Ebro (Burgos), que es uno de los focos principales de la enfermedad, se arrancó con 33 casos y ahora son 41. “No se ha duplicado ni triplicado, y está contenida”, insistió.

Según Casado, en la Comunidad se está en una “fase de mitigación”, donde existe una extensión comunitaria, y atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad a la hora del desarrollo de las pruebas por coronavirus a aquellas personas que presentan un cuadro clínico concreto, Casado cifró en un millar las pruebas que se han desarrollado en la Comunidad hasta este momento, aunque resaltó que son informaciones que “cambian por horas”.

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que compareció junto con la consejera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario, aclaró que “lo más importante” no es cuándo se produzca el pico de la enfermedad, sino “lo alto que sea”. En este sentido, consideró que “cuanto más tarde, más bajo será”, y por eso expresó su deseo de que “llegue tarde y no sea alto”, algo que puntualizó que dependerá del grado de contención social que se tenga. “No queremos una curva muy alta que no nos permita responder con nuestro sistema sanitario y nuestros profesionales”, sentenció la consejera.