La Junta convocará el 1 de julio las ayudas al alquiler de este año con una dotación de 15,3 millones

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció este viernes que el próximo 1 de julio se convocarán las ayudas ordinarias al alquiler correspondientes a este año, que contarán con una dotación económica inicial de 15,3 millones de euros pero que podría ampliarse con el objetivo de “llegar a todas las familias” que es lo que se persigue desde la administración autonómica. La fecha de la convocatoria se ha elegido para que haya finalizado ya la campaña de la renta de este año y favorecer así que puedan presentarse los datos requeridos “de forma actualizada” y acreditando “la situación más cercana”.

Una vez convocadas las ayudas, se pondrá en marcha “la maquinaria” para ayudar a las familias que más lo necesiten a abonar las cuotas del alquiler de este año teniendo en cuenta que la vivienda “es un recurso primario y vital”, declaró. Suárez-Quiñones recordó que al inicio de la anterior legislatura, en el año 2015, la cuantía destinada a estas ayudas era de 2,4 millones de euros, una inversión que ya el año pasado alcanzó los 15,3 millones de euros y que con la dotación extraordinaria se situará próxima a los 20 millones, algo que se intentaría repetir este año si así fuera necesario.

En relación a las ayudas ordinarias correspondientes al año pasado, el consejero de Fomento y Medddio Ambiente insistió en que se convocaron 15,3 millones de euros que llegaron para que 9.056 familias pudieran abonar el 40 por ciento del pago del alquiler, o el 50 por ciento en el caso de los menores de 35 años o mayores de 65. Sin embargo, fueron 4.979 las familias que solicitaron la ayuda y que se quedaron inicialmente sin ella, y que pasaron a situación de lista de espera.

Suárez-Quiñones confirmó que esas familias tienen hasta el próximo 16 de junio para presentar la justificación de los recibos para disponer de esa ayuda, y aseveró que la Junta está en condiciones de aplicar 2,5 millones a esas familias para llegar a los primeros 1.600 beneficiarios de esa lista de espera, a quienes se hará el pago “en este mes de junio”.

Sin embargo, el consejero estimó que esa cuantía no será suficiente y “probablemente” sean necesarios entre uno y dos millones de euros más “para todas las familias que hayan solicitado la ayuda de 2019”, y por ello se comprometió a “buscar los recursos” para, una vez cerrada la “primera lista de repesca”, desarrollar una segunda lista y tratar de dar estas ayudas “universales” a todos los participantes, con lo que la convocatoria del año pasado se cerrará con una cuantía próxima a los 20 millones de euros.

Ayudas COVID

Además, el consejero de Fomento y Medio Ambiente recordó que la Junta de Castilla y León también convocó unas ayudas al alquiler específicas para ayudar a las familias más afectadas por la crisis generada por la incidencia de la pandemia del COVID-19, con el fin de que puedan abonar durante cuatro meses un total de 500 euros al mes para el pago del alquiler o los microcréditos del Gobierno.

Esta convocatoria cuenta con una dotación de 5,4 millones de euros y hasta el momento se han recibido 4.271 solicitudes, de las que ya se ha dado la orden de pago para 544, se encuentran en tramitación y se espera que puedan abonarse la próxima semana, es decir, en “un tiempo récord”. Dado que no ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes, Suárez-Quiñones auguró que no habrá presupuesto suficiente, por lo que ya se ha solicitado que, dentro de los fondos no reembolsables del Gobierno, se amplíe la convocatoria y se trasladen “fondos suficientes” para esa ayuda social en materia de vivienda.