La Junta da luz verde a la asistencia de público a los eventos deportivos

Aficionados en el pabellón Lydia Valentín / QUINITO

El Acuerdo 33/2020 de 9 de julio, publicado en el Bocyl el día 10 de julio establece una serie de modificaciones al Acuerdo 29/2020, que establece el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la covid-19 en Castilla y León, entre las que se encuentran las relativas a la asistencia de público a eventos deportivos.

Así, el apartado 3.21 permite que los entrenamientos, competiciones u otros eventos deportivos que se celebren en instalaciones deportivas puedan desarrollarse con público, aunque estableciendo una serie de restricciones. De este modo, en el caso de que haya butacas preasignadas no podrá superarse el 50 por ciento del aforo. Si no hubiera butacas preasignadas, el público deberá permanecer sentado y se establece el límite del 50 por ciento del aforo con un límite máximo de 500 personas para lugares cerrados y 1.000 en actividades al aire libre.

En todo caso, se deberán establecer las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

En el caso de la Liga de Fútbol Profesional, la administración competente para la aplicación de estas disposiciones será el Comité Superior de Deportes, tal y como establece el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, por lo que no parece probable que la Liga finalice con público esta temporada. No obstante, sí parece factible que tanto el Embutidos Pajariel Bembibre como el Ciudad de Ponferrada puedan comenzar la próxima campaña con público en sus pabellones, siempre que la situación sanitaria no obligue a realizar nuevas modificaciones.