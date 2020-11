La Junta apoya a la apicultura con 1.579.241 euros en ayudas

Imagen de archivo de un apicultor. / EBD

El sector de la apicultura no deja de crecer en la comarca del Bierzo. Cada año, siguen creciendo el número de licencias de actividad, de colmenas y de calidad del producto. El impulso de las administraciones resulta muy beneficioso para esta labor agroalimentaria, que sufre riesgos graves como el ataque de las famosas velutinas. En el Bierzo, no existe una Denominación de Origen para la miel pero no son pocas las voces que reclaman avanzar en la protección de este producto por esa vía.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha autorizado el pago de 1.579.241 euros en concepto de ayudas destinadas a la mejora de la producción y comercialización de la miel, este importe representa el 96 % del presupuesto inicial. Una vez que los beneficiarios han justificado las inversiones en las seis líneas de ayuda existentes y se han realizado los correspondientes controles documentales y sobre el terreno se ha hecho el ingreso a los 299 apicultores de Castilla y León beneficiarios de la ayuda.

El reparto de los fondos se ha fijado en Conferencia Sectorial de acuerdo al criterio del número de colmenas que hay en cada Comunidad Autónoma y a que esta tenga un programa oficial de vigilancia de agresiones y enfermedades de las colmenas, principalmente varroosis, criterio que se cumple en Castilla y León por lo que a la Comunidad le ha correspondido un 15 % del presupuesto nacional.

Los destinatarios de estas ayudas son apicultores profesionales, es decir apicultores titulares de, al menos, 150 colmenas, así como cooperativas apícolas y organizaciones representativas con personalidad jurídica propia. Además, se ha dado prioridad a los jóvenes y a las mujeres, con el objetivo de fomentar la incorporación al campo y fijar población en el medio rural.

Estas medidas contribuyen al crecimiento y consolidación del sector apícola en Castilla y León, apuestan por su profesionalización y se articulan para afianzar la calidad y valorización del producto, en definitiva, se persigue consolidar al sector incrementando su competitividad y rentabilidad en los mercados.

Plan Nacional Apícola

La convocatoria de ayudas, que se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 15 de junio, se enmarca dentro de las actuaciones que establece el actual Plan Nacional Apícola 2020-2022 como herramienta del Sector Apícola para el incremento de su competitividad. Con estas ayudas los apicultores de la Comunidad pueden beneficiarse de seis líneas de subvenciones destinadas a:

recibir información y asistencia técnica

luchar contra los agresores y enfermedades de la colmena, como la varroosis

racionalizar la trashumancia

medidas de apoyo para el análisis de la miel

la repoblación de la cabaña apícola

mejorar la calidad de los productos apícolas con el objetivo de posicionarlos en el mercado a través de la diferenciación.

Estas subvenciones están financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en un 50 %, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un 25 %, y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León en otro 25 %.

El sector en la Comunidad

En Castilla y León hay más de 5.500 apicultores que agrupan casi 450.000 colmenas lo que representa el 15% de las colmenas nacionales. En la Comunidad hay casi 4.000 explotaciones que generan unos 40 millones de euros al año.

El sector apícola es un sector estratégico, además de por su volumen, por el papel que desempeñan las abejas melíferas en el medio natural, en el equilibrio ecológico y en el mantenimiento de la biodiversidad debido a la polinización que realizan en los cultivos y en la vegetación natural.