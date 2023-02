La Junta estudiará dotar de comedor al colegio de La Placa

Colegio de La Placa. / FM

Todas las formaciones de las Cortes apoyaron la petición de UPL para que se estudie a la mayor brevedad posible la solicitud de comedor escolar presentada por el CEIP Virgen del Carmen, en La Placa, y los correspondientes informes técnicos con el fin de dotar de comedor a este centro.

El procurador berciano de UPL, José Ramón García, detalló que este centro se encuentra actualmente sin comedor escolar “siendo prácticamente uno de los pocos colegios del municipio de Ponferrada que no tienen”. Una situación, reclamó, que “no permiten la conciliación de la vida laboral y familiar” y que genera una pérdida de alumnado al no contar con estos servicios, perjudicando al resto de familias de este barrio.

García aseguró que desde la dirección del centro se ha solicitado durante años que se dote con este servicio y lo evidencia la memoria realizada en abril de 2019 para la ‘Construcción de comedor en el CEIP Virgen del Carmen de Ponferrada’ recogido por el Ayuntamiento de Ponferrada en el que se recogían los pasos a dar en este proyecto y con la inversión necesaria de 97.422,34 para su presupuesto base de licitación.

Pese a ello, la obra “sigue sin ejecutarse y la dirección del centro sigue contactando con las administraciones para año tras año solicitarlo”, aseguran desde UPL.

García señaló en que al no contar con estos servicios, no deja de perder alumnos que deberían estar matriculados y que eligen otras opciones. “De no revertir esta situación, con el paso de los años tendremos otra escuela pública cerrada, lo cual no sería razonable”, insistió.