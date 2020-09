La Junta gana, el Consejo Comarcal cree que gana y la sociedad berciana pierde

UPL-Bierzo se pregunta, cómo es posible que el presidente del Consejo Comarcal y el presidente de la Diputación de León, bercianos los dos, se dejen engañar de nuevo a base de chequera, y seguro que sin fondos, porque pasado un tiempo la Junta dirá que no hay presupuesto para lo prometido en El Bierzo, como es habitual. A los Bercianos y a sus políticos nos llevan engañando décadas, y lo increíble es que estos políticos siguen creyendo en la Junta que no así la sociedad berciana. Si tanto importamos a la Junta de esta Comunidad, ¿Dónde están las exigencias al Gobierno Central, para con El Bierzo cuando nos dejaron sin AVE, sin trenes que pasan desde Galicia a Irún, a Barcelona, a Madrid; para la construcción de la autovía Ponferrada-Orense, la autovía La Espina –Sanabria que no solo a Ponferrada; para que eliminen el peaje entre Astorga y León?¿Dónde está el respeto y el apoyo al Bierzo cuando la Junta pidió cambiar el trayecto en el proyecto del Eje Atlántico que pasa por El Bierzo para que pasase por Zamora? ¿Y el apoyo para que las empresas se instalen en El Bierzo? ¿En las cartas que enviaron a las empresas y alcaldes de la Comarca para que estas se fueran a Valladolid? ¿Qué hace la Junta para que prospere El Bierzo? Subir los sueldos a sus políticos y ofrecerles dinero para una sede comarcal que se tenía que haber construido hace décadas. A día de hoy ¿Qué competencias tiene el Consejo Comarcal?

Lo único que quiere esta Junta, es utilizar a los políticos bercianos para dividir a León y mientras León esté dividido, ellos ganan y nosotros perdemos, pero lo más triste, es que los políticos bercianos lo consienten.

La Junta nos empobrece, nos envejece y nos vacía ya que hace que nuestros jóvenes se tengan que ir a trabajar a otras provincias e incluso a otros países y nuestros recursos naturales y territorios de reserva natural, nos los quita y los ofrece para disfrute y riqueza de otras entidades y de otras provincias, mientras la nuestra se muere. Según un estudio reciente del INE, la provincia de León en el año 2035 habrá perdido unos 60.000 habitantes. Seremos la segunda provincia que más población haya perdido de toda España. Menos población, implica menos peso político y social, con lo que habrá menos políticos bercianos y leoneses, que nos representen en las instituciones, con lo que todo ello implica.

La Junta de Castilla y León en vez de apoyarnos y exigir lo que nos corresponde como sociedad, mira para otro lado. Y lo peor, es que vienen a nuestra comarca, a nuestra provincia para decirnos que nos representan y nos respetan. Ya sabemos el futuro que nos espera con ellos, nos lo ha adelantado el INE.

José Ramón García Fernández

Portavoz de la Gestora de UPL-Bierzo