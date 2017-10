La Junta de Castilla y León no ve “obstáculos” para el consumo de carbón autóctono por parte de las eléctricas, una vez desmontada la “falacia” de las cenizas que podría dejar el mineral de la Comunidad, y confía en que Europa suavizará las exigencias sobre emisiones a las centrales térmicas. Además, se mostró “moderadamente” satisfecha sobre el impacto de las medidas de diversificación en las comarcas mineras y avanzó más de nueve millones de euros en 2018 para la restauración de la mina Nueva Julia, situada en Cabrillanes (León).

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, informa de las acciones puestas en marcha por la Junta y de las partidas que el anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad dedicará el próximo año al Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros (2016-2020), cuya Comisión de Seguimiento se reunió en el Edificio de Soluciones Empresariales, ubicado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

En ese sentido, Del Olmo explicó que la Junta envió un informe al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que dirige Álvaro Nadal, así como a las compañías eléctricas, propietarias de las térmicas, que demuestra que el porcentaje de ceniza que genera el carbón autóctono es un porcentaje “tan pequeño” que no afectaría a la combustión. Por ello, explicó que no existe ninguna razón para que no se compre mineral de la Comunidad y añadió que en este momento productoras y eléctricas no llegan a un acuerdo por el “precio”.

Asimismo, la titular de Economía destacó las “constantes” gestiones realizadas por la Junta con las compañías, así como el “respaldo” del Gobierno, para lograr que se consuma carbón nacional. Pilar del Olmo admitió que la situación del sector minero solo permite que aporte el cuatro por ciento del mix energético, por debajo del 7,5 por ciento que establecía el acuerdo marco del sector.

Por otra parte, la consejera trasladó el resultado de la reunión con el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, que recordó prepara un ‘paquete de invierno’, que reduce los umbrales de emisiones de diferentes sustancias de las centrales térmicas y suprime el “despacho preferente” de mineral nacional. Pilar del Olmo remarcó el compromiso del dirigente comunitario para suavizar las exigencias para las plantas ya establecidas.

Del Olmo apuntó que Europa podría establecer un periodo transitorio para la adaptación y mantendría el suministro preferente de carbón por razones estratégicas. La consejera destacó que este cambio beneficiará a España y a otros países en los que esta fuente energética supone hasta el 40 por ciento y que actualmente están quemando mineral importado.

Aunque Bruselas apoya modelos sostenibles, vinculados con las energías renovables, Del Olmo confió en que el comisario Arias Cañete modifique el plan, que podría ver la luz a finales de año, y aseguró que la Junta tiene percepciones “muy buenas”. Además, defendió la importancia del carbón para España, ya que recalcó que junto con la energía nuclear, es la única fuente autóctona.

Presupuestos y diversificación

La titular de Hacienda informó también de las partidas que contempla el anteproyecto de presupuestos, que según recoge el plan, deben alcanzar al menos cinco millones de euros. Pilar del Olmo aseguró que las cuentas de 2018, que solo verán la luz si algún grupo parlamentario las apoya, consignan más de nueve millones solo para la restauración de la explotación minera de Nueva Julia, un proyecto cuyo montante total alcanzará los 25 millones.

También se refirió a la celebración en Aguilar de Campoo (Palencia) de una nueva exposición de la Fundación de Las Edades del Hombre, así como proyectos “innovadores”, como el previsto en la Fundación Santa Bárbara sobre los incendios en túneles. Además, expuso que incorporará inversiones para diferentes actuaciones.

Igualmente, Pilar del Olmo destacó el impacto que está teniendo el Plan de Dinamización y aseguró que se han incrementado las afiliaciones a la Seguridad Social en la cuencas mineras, con una subida del 1,7 por ciento, en relación al año anterior. Además, la consejera aseguró que entre diciembre y ahora, estos municipios cuenta con 1.200 trabajadores más. “La diversificación se está produciendo”, sentenció la titular de Economía.