La Junta nombra a Juan Francisco García Marín rector de la Universidad de León

El rector de la Universidad de León y aspirante a la reelección, Juan Francisco García Marín, presenta el programa de la candidatura junto a los integrantes de su equipo

El Consejo de Gobierno ha nombrado rector de la Universidad de León (ULE) a Juan Francisco García Marín, vencedor en las elecciones de la institución académica del pasado 12 de marzo.

El nombramiento por parte de la Junta de Castilla y León es un trámite preceptivo antes de la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de León. Juan Francisco García Marín ejercerá las funciones de rector de la ULE durante los próximos cuatro años.

El pasado 12 de marzo se celebraron las elecciones al rectorado de la Universidad de León y, de conformidad, con el acuerdo de la Junta Electoral, se proclamó como candidato electo a Juan Francisco García Marín con un 58,29 por ciento de los votos.

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza en 1979, se doctoró en este mismo centro en 1983. Además, es diplomado por la European Society of Veterinary Pathology. García Marín desarrolló labores de profesor ayudante y titular de Histología y Anatomía Patológica en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza hasta 1993 para, posteriormente, trasladarse a la Universidad de León como catedrático de Sanidad Animal, Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria, y desde el 2002 al 2010, fue decano de esta facultad. Asimismo, es profesor responsable de Anatomía Patológica y de Diagnóstico Anatomopatológico y docente del Máster de Postgrado y Doctorado en Ciencias Veterinarias.

Como profesor, García Marín ha impartido docencia o conferencias en universidades españolas; europeas -Glasgow, Edimburgo, Bristol-; americanas -Cornell y Ames, en Estados Unidos; Bogotá, en Colombia; Bayamo, en Cuba; o Rivas en Nicaragua-; en África -El Cairo o Rabat-; en Australia -Melbourne- y Nueva Zelanda.

Además, ha sido miembro de diferentes comités científicos entre los que destacan ‘Tuberculosis in animals’ de la International Union Against Tuberculosis and Others Lung Diseases (IUATLD), 1991 a 1999; y ‘Europen Society of Veterinary Pathology and Veterinary College of Veterinary Pathology’, desde 2010. En la misma línea, ha recibido la invitación a participar como miembro de comités científicos de la Unión Europea (UE) y de la Organización Mundial de la Salud (WHO), sobre temas de tuberculosis, paratuberculosis y de la enfermedad de Crohn; y como profesor o ponente, cada año, de cursos de formación continuada dirigidos tanto a veterinarios especialistas como a ganaderos, patrocinados por colegios oficiales veterinarios, empresas, sociedades e instituciones. Director de 21 tesis doctorales, ha participado en 35 proyectos de investigación de convocatoria pública, cinco de ellos de la UE; en 32 contratos y convenios de investigación y transferencia con empresas; en nueve de innovación educativa y en tres de cooperación internacional.

Por otro lado, el nuevo rector de la Universidad de León es autor de 200 publicaciones, 102 de ellas en revistas internacionales indexadas de elevado impacto; ha presentado 42 ponencias por invitación en congresos científicos y 403 comunicaciones, 141 internacionales; y ha participado en la organización de 16 congresos, nacionales e internacionales, siendo el presidente del comité organizador en tres de ellos. Finalmente, ha realizado estancias formativas y de investigación en las universidades de Hannover, en Alemania; Glasgow, en Reino Unido; Cornell y Ames, en Estados Unidos; y en centros o institutos de investigación como el Moredum Research Institute de Edimburgo, en Reino Unido.