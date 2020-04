La Junta pide al personal de Enfermería de bolsas o voluntarios que se incorpore cuando se les llama

Igea afirma que no se olvidarán de todos los que trabajan pero tampoco de “aquellos que no acuden al llamamiento en esta situación”

Francisco Igea y Verónica Casado / Ical

La Junta de Castilla y León realizó hoy un llamamiento al personal de enfermería, tanto de las bolsas ordinarias de empleo como voluntarios, para que se incorporen cuando se les llama ante la necesidad de estos profesionales en el sistema sanitario de la Comunidad derivado de la incidencia del Covid-19.

“Se están haciendo llamamientos y hay profesionales que no se incorporan, lo pedimos encarecidamente, esto no puede ser, todos tenemos que poner nuestro gran grano de arena. Por favor, acudan a nuestro llamamiento porque es fundamental”, clamó hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Sanidad, Verónica Casado, después de ofrecer los datos de la evolución de la pandemia en la Comunidad.

Tanto el personal jubilado que se ha ofrecido como los estudiantes de los últimos cursos y residentes MIR están en un listado y las gerencias de Sanidad de las provincias los llaman en función de la necesidad, precisó Casado, si bien subrayó que la necesidad ahora está en enfermería y auxiliares de enfermería más que en médicos.

“No se va a olvidar a la gente que está trabajando, que nadie dude de que no nos olvidaremos de ellos y de recompensarlos, pero también he de decir que tampoco nos olvidaremos de aquellos que no acuden al llamamiento en una situación como esta, de ninguna de las maneras”, sentenció el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea.

Por otro lado, la titular de Sanidad negó que algunos residentes MIR vayan “obligados” al Hospital de Campaña instalado en la Feria de Valladolid, recordó que se realizó una oferta para contratar a personal para este nuevo recurso sanitario y reconoció que facultativos de mutuas se han puesto a disposición de Sacyl.

En relación a nuevo material, la consejera informó de que el Ministerio de Sanidad la ha comunicado el envío de cuatro respiradores y recalcó que en todos los hospitales se seguirán realizando las pruebas de detección molecular (PCR) y no habrá una centralización en el Río Hortega de Valladolid, seleccionado por el Ministerio como centro de alto rendimiento al disponer de un robot que podrá realizar unas 1.400 al día.

Al contrario, como ya explicó ayer al anunciar la elección del complejo vallisoletano en el marco de los siete elegidos para ese fin, manifestó que habrá mayor capacidad en la realización de las pruebas por el aumento que supone contar con ese recurso.

Casado reiteró que las pruebas se realizan conforme a un protocolo tanto para el personal sanitario como de residencias de mayores y pidió que “no se confundan los test rápidos, que dan una pista”, con los moleculares (PCR) que detectan el virus. A ello, Igea unió que no existen prioridades y recordó que en el Gabinete hubo un caso (el consejero de la Presidencia), pero a ninguno se le ha hecho la prueba, salvo que se tenga síntomas.