La Junta urge “aclaración y concreción” al Ministerio de Educación sobre la titulación y promoción de alumnos al ser una competencia estatal

Rocío Lucas que su departamento “cumplirá la norma en vigor mientras no se cambie”

IES Virgen de la Encina / QUINITO

La consejera de Educación, Rocío Lucas, urgió hoy al Ministerio “aclaración y concreción” sobre la titulación y promoción de alumnos al ser una competencia estatal, tal y como recordó, y citó el artículo 149.1.30 de la Constitución: “La regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales es competencia exclusiva del Estado”, señaló, en un asunto que ha generado confusión en los últimos días.

Como ejemplo, recordó que el Bachillerato se titula mediante una ley orgánica nacional que te permite acceder a la EBAU. “Establece que tienes que tener superadas todas las asignaturas. En ese punto, la Comunidad no tiene competencias. Y si se quiere modificar algo tienen que aclararlo. Estamos hablando de igualdad, seguridad y certeza a alumnos y profesores. No es algo estéril, sino que está recogido en una ley orgánica”, comentó Lucas, quien insistió en que Castilla y León “cumplirá la norma en vigor, mientras no se cambie”.

En este sentido, recordó que la semana pasada señaló que la Junta estaba de acuerdo con tres puntos que se habían debatido en reuniones preparatorias con el Ministerio y que se citaron en la Conferencia Sectorial: la terminación del curso en junio, reducción de la parte curricular del temario y evaluación del tercer trimestre para que en todo caso “fuera positivo y no restara”. Pero añadió, no se analizó en esos encuentros el punto relacionado con titulaciones y promociones. “Y lo único que pedimos es una aclaración estatal. No queremos que se deje al albur de lo que decida cada comunidad autónoma”, insistió.

Igualmente, señaló que su departamento ya ha informó el viernes a los directores provinciales de las actuaciones para avanzar en este curso.

Por otro lado, indicó que todas las comunidades autónomas están de acuerdo en plantear las recuperaciones de Secundaria y Bachillerato en septiembre, mientras que en relación a la educación universitaria se están estableciendo recomendaciones “para terminar el curso de forma no presencial”, pero significó que las universidades “tienen autonomía con sus herramientas”.

Por último, sobre el plan de refuerzo citado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de cara al curso próximo para complementar el tercer trimestre de este curso, señaló que aún “dependerá de cómo terminará”.

En cuanto a la desescalada del profesorado dijo que se producirá similar al de otros empleados públicos, pero en todo caso lo “determinarán las autoridades sanitarias”. En este sentido, aseguró que “no se puede dar una fecha de inicio del próximo curso a día de hoy”. Igualmente, aclaró que las oposiciones al profesorado se celebrarán en 2021, según al acuerdo con el que se llegó con los sindicatos.