La legendaria banda escocesa GUN visita Ponferrada

La icónica banda de rock escocesa GUN se presentará en Ponferrada este sábado 18 de mayo. El concierto tendrá lugar en la Sala H, con apertura de puertas a las 22:00 horas y el inicio del espectáculo a las 23:00 horas. Las entradas están disponibles haciendo clic aquí o presencialmente en Venusca, La Rosa, Zytum y Mr. Natural.

Formada en Glasgow en 1987, GUN alcanzó su primer éxito con el sencillo “Better Days” de su álbum debut “Taking on the World” (1989). En 1992, lanzaron “Gallus”, que contó con la colaboración de Sharleen Spiteri, de Texas, al igual que su trabajo anterior. Su mayor éxito llegó en 1994 con “Word Up”, una versión del tema de Cameo incluida en el álbum “Swagger”. Sin embargo, su siguiente disco, “0141 632 6326” (1997), mostró un giro más pop que no fue bien recibido, lo que llevó a la banda a separarse poco después.

A lo largo de los años, los hermanos Rizzi, únicos miembros originales que permanecen en la banda, han realizado conciertos puntuales y reunido una nueva formación. Este esfuerzo ha llevado a GUN a publicar nuevos trabajos, consolidando su estatus con calidad y éxitos de reconocido prestigio. Actualmente, presentan su nuevo disco “Hombres”, prometiendo una noche inolvidable para sus seguidores en Ponferrada.