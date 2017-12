La madre de la menor víctima de la presunta agresión sexual por parte de tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol, prestó este martes declaración ante la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero (Burgos) durante alrededor de una hora.

A las 11 horas estaba citada a declarar y llegó a las dependencias judiciales minutos antes de esta hora. Previamente lo hicieron el abogado de la menor, Fernando García Puertas, así como el abogado de oficio de dos de los acusados y el letrado del tercero. Además, se ha personado en el caso la asociación Clara Campoamor para Castilla y León, organización que defiende los derechos de la mujer, cuyo abogado Luis Antonio calvo fue el único que realizó declaraciones a los medios de comunicación allí apostados.

Así, a su salida del juzgado, el abogado de la joven de 15 años negó hacer declaraciones porque “hay implicada una menor”, a la vez que pidió a los periodistas “no especular” sobre el citado caso. Por su parte, la madre de la menor salió por la puerta lateral del edificio de juzgados de Aranda.

El letrado de la acusación particular, Luis Antonio Calvo, relató que “la madre ha declarado lo que le había contado su hija”, y reveló que se encontraba “muy afectada”. Si bien el abogado reconoció que “no conoce el testimonio de la niña” pero aseguró que “hasta donde él sabe, no hay ningún contenido de móviles” ni “noticia alguna de ningún vídeo”. “He oído que hay unos audios de otras menores pero no los conozco”, aseveró.

Por ello, indicó que “lo que se tiene que saber es si ha habido o no violencia o intimidación y si ha habido o no relaciones sexuales” porque “ahora mismo no se sabe nada” ya que “hay una denuncia sobre un posible delito de agresión sexual”. Lo que si afirmó fue que “consentimiento no ha habido porque la menor tiene 15 años”.

En este contexto, apeló a que la “presunción de inocencia existe hasta que haya una condena firme”. “La niña cuenta lo ocurrido y es el padre el que pone la denuncia”, aseguró, y precisó que “si no ha declarado, imagino que lo hará”. La madre hoy, añadió, “ha contado cómo llega a su conocimiento los hechos y ponen la denuncia” y que la menor se lo contó “de forma prácticamente simultánea” a sus padres y a su psicóloga.

Recursos a los autos de prisión

La defensa de los tres exjugadores de la Arandina presentó ayer recursos a los autos de prisión provisional y sin fianza de los acusados pidiendo la libertad de los jóvenes. Será la Audiencia Provincial de Burgos quien tenga que emitir una respuesta en un plazo de 30 días. Desde la asociación Clara Campoamor, dijo, se “analizará el recurso” y avanzó que se oponen a la libertad de los jóvenes porque “se trata de un delito importante y lo suficientemente grave como para que estén en prisión”. Además, declaró que “la experiencia” le dice que es “muy raro” que el recurso de apelación prospere.

Ingreso en prisión

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero (Burgos) dictó el pasado miércoles, 13 de diciembre, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres exjugadores de la Arandina, detenidos acusados de agredir a una menor en el piso que compartían en la capital ribereña.

La titular del Juzgado número 1 de Aranda ha citado a declarar hoy a la madre de la menor, víctima de la presunta agresión sexual y parece ser que el viernes, día 22, será la psicóloga a la que le contó lo sucedido pocos días después de los supuestos hechos. Además, esta misma jornada podrían estar llamadas a declarar otras dos menores que aportaron a la policía cuatro grabaciones de watshapp, presuntamente enviadas por la denunciante.

Los tres jugadores de la Arandina Club de Fútbol detenidos por abusar presuntamente de una menor en un piso de la localidad burgalesa de Aranda de Duero ingresaron la tarde del pasado miércoles, 13 de diciembre, en la prisión de Burgos después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero (Burgos) dictara el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de todos ellos.

Se trata de Carlos Cuadrado Santos ‘Lucho’ (delantero de 24 años), Víctor Rodríguez Ramos ‘Viti’ (portero, de 19) y Raúl Calvo Hernández (extremo, de 19). Todos ellos son ya exjugadores del club de fútbol de la capital ribereña, cuyo club “ante la gravedad de las imputaciones judiciales de los jugadores”, decidió “causar baja de forma inmediata y definitiva” a los mismos por su presunta implicación en un delito de contenido sexual que afecta a una menor.

Así lo expresó ese mismo día el club deportivo en un comunicado remitido a los medios donde manifestó “su condena y repulsa a cualquier acto de violencia de tipo sexual” poniéndose a disocian de la familia de la menor “para todo lo que necesiten”. Finalmente, reiteró “el compromiso con la sociedad ribereña de promoción del deporte bajo las señas de la humildad, honestidad