La mirada digital

En el marco de la historia un año no es nada. Sin embargo, en la res publica diez años son una carrera. Y en el ámbito digital veinte años son un mundo. Por eso mismo hay que poner en valor el hecho de que El Bierzo contase con un medio de este tipo hace ya dos décadas, cuando lo analógico aún tenía secretos por descubrir e Internet se miraba con cierto recelo. La apuesta tuvo todo el valor del mundo ya no sólo por haber perdurado en el tiempo, sino por haber convertido en un hábito consultar las noticias más cercanas a través del móvil o cualquier otro dispositivo similar. A menudo se demoniza el impacto que lo digital tiene en el reparto de nuestro tiempo, pero conviene no olvidar que medios como El Bierzo Digital posibilitan algo tan interesante como informarse en momentos que de otro modo estarían perdidos.

Siendo importante ser pioneros, no es lo único que fideliza al lector con el medio. La seriedad, el rigor y la capacidad de EBD para dar voz a todos los sectores de la sociedad y de la propia política es algo que percibe el territorio y que en el campo en el que nos movemos se agradece especialmente. Lo mismo ocurre con la facilidad para acceder a los contenidos y con el esfuerzo para que la redacción de El Bierzo Digital esté siempre donde hay una noticia, la genere quien la genere. Veinte años después sigue siendo importante reconocer la mirada de las personas, en modo analógico o con una pantalla de por medio. Así que gracias, suerte y buena conexión.

Samuel Folgueral

Portavoz de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada y Consejo Comarcal de El Bierzo

Alcalde de Ponferrada 2013-2015