La natalidad humana y la evolución de las especies

Hace ya muchos (1993); cuando empezaba dar los primeros pasos serios en mi labor como escritor de artículos de divulgación científica; se me ocurrió escribir uno sobre un asunto que suponía (y sigo suponiendo); que resultaría al menos curioso. De eso se trata, de escribir cosas curiosas. El artículo trataba sobre lo que según algunos investigadores o escritores eran vestigios en los seres humanos, de la llamada época de celo de otras especies animales. Este artículo que supongo que aún conservo; pero que no he consultado para escribir esto (me acuerdo bien de su contenido); lo publiqué en el desaparecido semanario “Bierzo 7” en diciembre de 1993; según los apuntes que guardo.

El asunto es que en una revista (que me parece que aún también conservo aunque no lo he comprobado) se hablaba de ese tema y se exponían una serie de datos con los que se pretendía justificar, que en efecto en los humanos aún persisten vestigios de la época de celo de otros animales. Los humanos somos también, no lo olvidemos una especie animal desde el punto de vista biológico. Desde este punto de vista, sería lógico que en los humanos aún hubiese reminiscencias más o menos evidentes de la época de celo. Somos producto de la evolución biológica y por tanto en nuestro comportamiento aún tenemos rasgos más o menos próximos a los de los animales.

Por aquellas fechas, yo tenía ya una cierta cantidad de datos estadísticos sobre nacimientos habidos en Castropodame en diversos siglos. Así pues analizando los datos de aquella revista y comparándolos con los referentes a los nacimientos habidos en Castropodame hace siglos; llegué a la conclusión o al menos a la semi-conclusión, creo recordar porque no he vuelto a revisar mi artículo; de que en efecto los datos que yo conocía de Castropodame, parecían estar en consonancia con lo que se insinuaba en la revista y que podrían mostrar que en los humanos y al menos hasta hace unos siglos aún seguía habiendo reminiscencias de la época de celo.

Tras publicar mi artículo creo que otro escritor (me parece que de Toral de los Vados); y también en “Bierzo 7” hizo un comentario al respecto de mi artículo; apuntando que en los casos de nacimientos por él analizados y referidos a otro pueblo (creo que Toral de los Vados); no había hallado datos que señalasen la pervivencia de una época de celo en la especie humana. No obstante y por lo que recuerdo le gustó mi artículo, llegando a decir que había sido una idea genial analizar las estadísticas de nacimientos de siglos atrás, buscando la pervivencia de una época de celo en los humanos.

Ahora más de 25 años después todo se consulta en la Red y consultando en esta, nada he visto sobre estudios referentes a una época de celo en los humanos. La época de celo en la especie humana y como es de dominio público, no existe o en todo caso si existe es muy poco evidente. Supongo que en los hospitales quizá tengan datos a este respecto; pero lo único que está claro es que al menos a efectos prácticos tal época de celo no existe. En cualquier caso no deja de ser un asunto curioso y por ello he decidido “rescatarlo” del año 1993. Adjunto una imagen, tomada de la Red, en la que se hace referencia a la Evolución biológica de las especies, incluida la humana.

Bembibre 24 de octubre de 2019

Rogelio Meléndez Tercero