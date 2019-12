La Navidad: Muchísimas incógnitas y poca verdad

Desde hace ya muchos años y en concreto según mis apuntes desde el año 1994, he escrito artículos de divulgación científica elemental sobre la Navidad. Es curioso incluso sorprendente que toda la parafernalia que se monta en torno a la Navidad, esté sustentada, teóricamente al menos; en unos sucesos y sobre unas realidades muy, muy, muy discutibles. Así es la condición humana, vivimos asentados en una serie de supuestos que cuando se analizan de un modo racional hacen aguas por todas partes.

En el caso concreto de la Navidad y en fin oficial del año hay una mezcla tal de medias verdades, mentiras y verdades que a veces se pierde uno al hacer análisis racionales de la situación. Veamos.

El Nacimientos de Jesucristo es un hecho que está relatado en numerosos escritos, que se ha comentado durante siglos, pero sobre el que existen numerosos interrogantes. El primero es que no hay constancia ni evidencia de que tal evento tuviese lugar el 24 o el 25 de diciembre. El segundo es que no hay constancia ni evidencia de que tal evento tuviese lugar hace 2018 ó 2019 años. De lo que si hay constancia es de razones para dudar muy seriamente de ambas supuestas verdades.

Los análisis (basta mirar en la Red) y los escritos en los que se razonan y se exponen las dudadas (grandes dudas) que existen para fijar la fecha exacta del Nacimiento de Jesucristo son muchísimos. Yo mismo desde hace muchos años y en reiteradas ocasiones he aludido a este tema; aunque no se hasta que punto este tipo de cuestiones interesan al ciudadano corriente. No se exactamente cuando se abrió este debate sobre la fijación de la fecha de este nacimiento que sigue “revolucionando” a una gran parte de la sociedad. Al parecer ya en tiempos de Keppler (siglo XVII) se empezó a tratar de fijar con rigor la fecha exacta del nacimiento en cuestión; intentando descifrar que había sido realmente la conocida como Estrella de Belén, pero a pesar de todos los análisis estudios e investigaciones realizadas lo único que parece claro es que ese nacimiento no se produjo hace 2018 ó 2019 años si no unos 6 ó 7 años antes. Por otra parte eso de que tuvo lugar el 24 ó el 25 de diciembre también está puesto en duda y muy en duda. Algún investigador como el astrónomo M. Kidger señala al mes de abril, como el más probable,….. La Iglesia adoptó el 25 de diciembre como la fecha del Nacimiento de Jesucristo porque coincidiendo con el solsticio de invierno los romanos celebraban una fiesta. Pero claro el solsticio de invierno no ocurre actualmente ni el 24 ni el 25 de diciembre, si no varios días antes,…. Además cuando los cristianos empezaron a celebrar la Navidad habían transcurrido ¡¡ mas de tres siglos¡¡ desde que el Nacimiento en cuestión había tenido lugar.

En aquella época y al contrario que en la actualidad no se llevaban registros como en nuestros tiempos de los nacimientos. Además con el paso de los siglos poco a poco los registros escritos van desapareciendo. Así las cosas nada tiene de extraño que haya incluso quien se atreva a sugerir que tal vez la figura de Jesucristo no fue mas que una leyenda; lo que implicaría que durante siglos miles, millones de personas han hecho girar sus vidas en torno,…a una leyenda. En cualquier caso lo que si es cierto es que todas la leyendas tienen un fondo de verdad y por ello negar la existencia histórica de Jesucristo perece algo muy temerario. Otro tema es que todo lo que se ha escrito sobre este personaje sea cierto.

Este es en todo caso un debate que hoy por hoy parece imposible de resolver. Los medios de investigación actuales no creo que puedan en modo alguno resolver la controversia. Otro evento que se celebra con toda poma y esplendor es el fin de año. Aquí también hay que señalar varias incongruencias. Lo lógico es que el principio y el fin del año fuesen en una fecha distinta al 31 de diciembre- 1 de enero, lógico al menos basándonos en razones de índole astronómica.

En este caso si es posible hacer un análisis matemático que sirva par razonar donde se debería situar el instante del principio y fin de cada año; pero este es ya otro tema que tal vez abordaré en otro artículo.La imagen que adjunto es una de las más típicas de Navidad. Esta tomada de la Red (Architecture Wallpapers. Religious. The Birth of Jesus).

Madrid, 10 de diciembre de 2019

Rogelio Meléndez Tercero