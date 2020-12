La nueva casa del Conde Gatón

Instalaciones de la compañía teatral Conde Gatón. / Ical

El grupo teatral Conde Gatón, la compañía más veterana en la escena de Ponferrada, presentará el próximo 28 de diciembre en el Teatro Bergidum de la capital berciana el documental ‘50 años de pasión por el teatro’, una pieza que repasa el medio siglo de ensayos, estrenos, nervios y aplausos que han acompañado la trayectoria de esta compañía a lo largo del último medio siglo. El estreno coincide con una nueva mudanza del cuartel general de este grupo al que las circunstancias han acostumbrado a tener que irse de vez en cuando “con el teatro a otra parte”. “Hemos estado rodando por varios sitios”, reconoce José Manuel Valcárcel, uno de los veteranos de la compañía, entre viaje y viaje del camión de mudanzas en dirección al nuevo local del barrio de la Estación.

Tras más de una década teniendo como punto de encuentro el local de ensayo de la calle Campo de la Cruz, en la zona alta de Ponferrada, la compañía se traslada a un nuevo emplazamiento en la calle Batalla de San Quintín. “Ya hemos hecho varios viajes pero todavía nos quedan algunas cosas que llevar, para un par de días por lo menos”, explica José Manuel, que valora que las partes más voluminosas de la escenografía y buena parte del vestuario de la compañía ya duerme bajo el techo de la que será su nueva casa.

Con una superficie total de unos 750 metros cuadrados, divididos en dos plantas, el nuevo local servirá de almacén al ingente volumen de atrezzo del que dispone una compañía con más de medio siglo de vida sobre los escenarios. Las diversas salas del piso inferior servirán para este cometido, así como para organizar actividades como el Laboratorio de Teatro que dirige Javier Vecino, otro de los veteranos integrantes de la compañía. En la planta del piso superior, el amplio y diáfano espacio permitirá a la compañía disponer de una zona de escenario para los ensayos de las diferentes funciones.

Resignados a la itinerancia

Desde sus inicios en los locales parroquiales Domus Pacis y en la sede de la parroquia de La Encina, el Conde Gatón ha tenido diferentes cuarteles generales. A finales de los años 70, la compañía disfrutó por primera y hasta ahora única vez de una sala estable de teatro, creada en la antigua iglesia de San Antonio, que por entonces era sede del Instituto de Estudios Bercianos (IEB) y que hoy acoge el Museo de las Cofradías de Ponferrada. “Tuvimos que poner unos trozos de maqueta en la zona del altar y allí ensayábamos descalzos”, recuerda Valcárcel.

Más tarde, la compañía se mudó a una nave de carpintería del barrio del Pedracal, desde donde pasó a un local en la calle Obispo Osmundo, ya en la zona alta de la ciudad. El periplo de este grupo de artistas continuó en el local de la calle Campo de la Cruz que le ha servido de base de operaciones durante la última década. Con gran parte del material ya trasladado, en el antiguo local quedan todavía los equipos de luces y audio para preparar el reestreno, a finales de enero, de ‘Pavana para un bufón triste’, el próximo espectáculo que Conde Gatón llevará a escena.

Este montaje está basado en la obra ‘Escorial’, de Michel de Ghelderode, y ya pudo verse en Ponferrada en octubre de 2012 y un año más tarde, en el Auditorio de León. El espectáculo volverá a representarse en el Teatro Bergidum de Ponferrada los días 21 y 22 de enero.

Un repaso a medio siglo de historia

Por otro lado, el estreno del documental que repasa la trayectoria teatral del Conde Gatón desde 1967 a 2017 permitirá al público de Ponferrada recordar los principales hitos de la compañía a través de la voz de varios de sus integrantes, así como de políticos, periodistas y otras personalidades de la escena cultural berciana. La película, producida por la empresa Videomaster con el respaldo del Consejo Comarcal del Bierzo, hace un repaso a la evolución de la compañía, desde su nacimiento a finales de los años 60 como asociación de teatro vinculada a un club juvenil hasta sus más recientes representaciones.

Dividida en diez capítulos, esta pieza audiovisual está compuesta a partir de más de 14 horas de grabaciones de los ensayos y representaciones de la compañía, así como de las distintas entrevistas a los protagonistas. El montaje se completa con una selección de entre las más de 2.000 horas de material de archivo y de 2.000 fotografías que componen el fondo documental del Conde Gatón, para resumir 50 años de historia en unos 60 minutos de vídeo. “La historia es mucho más larga, hubiéramos necesitado mucho más tiempo para explicarlo todo”, asegura Valcárcel.

Tras 42 años ligado a la compañía, este actor que se autodefine como “un currante más del grupo” -“Lo mismo he pintado, que me he puesto a cortar maderas o a montar escenarios, nunca he sido una figura de la interpretación, he actuado porque me he divertido”- subraya que son “cientos y cientos de personas de diversas disciplinas” las que han estado vinculadas de alguna manera al Conde Gatón y a sus montajes, especialmente a las distintas versiones de ‘El Señor de Bembibre’ que se representaron en el Castillo de los Templarios.

En ese sentido, Valcárcel considera que este resumen de la historia de la compañía sirve para mostrar “la ilusión de un grupo de amigos que, bajo la dirección de Ovidio Lucio Blanco y de forma altruista, ha potenciado, hecho y enseñado teatro en una ciudad como Ponferrada, incluso en momentos en los que nadie apostaba por ello”.