La nueva dama del soul visita Ponferrada en sus dos únicos conciertos en España

La nueva dama del Soul, Acantha Lang, actuará en la Sala H de Ponferrada este sábado 9 de marzo. El concierto será a las 22:00 horas, con apertura de puertas a las 21:00 horas. Las entradas están a la venta en Mutick, La Rosa, Zytum, Venusca y Mr. Natural.

Acantha Lang es una de las artistas más demandadas en la música soul actual. Nacida en Nueva Orleáns, Luisiana, la cantante y compositora actuará en el escenario de la Sala H de Ponferrada el 9 marzo 2024 para dejar un espectáculo vibrante, bailable y lleno de elegancia acompañada de su banda formada por 6 músicos de studio.

Sus temas se inspiran en antiguas tradiciones del blues del sur, pero en sus letras también se critican las fake news y se hace referencia al orgullo de ser mujer. Su canción ‘Gonna be all right’ se incluía en el álbum Got Soul, de Robert Randolph & The Family Band, candidato a los premios Grammy 2017.

Debutó con el EP ‘Sugar Woman’, publicado en agosto de 2021, logrando el premio The New Artist of the Year para los Soul Tracks Readers’ Choice Awards. Destacó también por su actuación en el programa de la CBS Saturday Morning el 13 de mayo de 2023 y cuenta con más de diez millones de visitas acumuladas en redes sociales en su serie ‘Standing On The Shoulders of… Soul’. En esta gira, acompañada de una potente banda, presenta los temas de ‘Beautiful Dreams’, álbum lanzado a principios de este verano.