La Oficina del Censo Electoral elimina la mesa electoral correspondiente a Villar de Acero

Mesa electoral en Ponferrada / QUINITO

La Oficina del Censo Electoral ha eliminado la mesa D del distrito 01 sección 002, correspondiente a la población de Villar de Acero, que aglutina a todos los votantes de la Somoza del municipio de Villafranca del Bierzo. La decisión de eliminar esta mesa se debe a no alcanzar los 200 votantes, siendo estos 198.

En esta línea, el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo ha solicitado que se analicen las consecuencias de dicha decisión, “teniendo en cuenta que los núcleos de población que integran la mesa 01 002 D se encuentran en gran medida dispersos y a mucha distancia tanto de la mesa de la cabecera del municipio como de la de Valtuille de Arriba y cuyas únicas vías de comunicación son carreteras de montaña con tramos estrechos e incluso peligrosos”, sostienen. “A esto hay que añadir que estos núcleos cuentan con una población muy envejecida con las consiguientes dificultades para su traslado agravadas por la carencia de un servicio regular de transporte de viajeros”, añaden.

“En unos momentos en que hay una profunda preocupación en todas las administraciones por la denominada España Vaciada, esto no haría más que contribuir, junto a otros factores como la pérdida de servicios esenciales de educación, sanidad, etc., al incremento del éxodo rural, no encontrando suficientes alicientes que permitan fijar o recuperar población en dichos núcleos”, ha concluido el Consistorio en una nota de prensa emitida a los medios de comunicación.