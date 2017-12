La ONCE ha repartido 15.000 euros mediante tres boletos vendidos por el Terminal Punto de Venta (TPV), del producto SuperOnce este pasado sábado. La agente vendedora Ana María Fernández Martínez, con punto de venta en la localidad de Ponferrada en la calle Juan de Lama es quien ha repartido la suerte entre varios de sus clientes habituales, repartiendo la cantidad de 15.000 euros.

