La oposición expresa sus dudas sobre la nueva concejalía del Ayuntamiento de Ponferrada

Jesús López, en el pleno del Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada debatió este viernes la creación de una nueva comisión informativa para dar cobertura a la recién estrenada concejalía del Común, Protección y Salubridad Animal y Coordinación con los Alcaldes de Barrio que ocupa el edil de Coalición por el Bierzo, Jesús López. La oposición municipal manifestó sus dudas sobre la necesidad de la misma y Marco Morala, portavoz del PP, la calificó como “una renovación del pacto tripartito. Desconozco si esta concejalía va a sumar, sólo espero que no suponga un coste para los ponferradinos”.

Por su parte, tanto USE Bierzo como el PRB recordaron que “no es necesario que cada concejal del equipo de gobierno se tenga que ocupar de un área”. El portavoz bercianista fue más allá al asegurar que “esta comisión no tiene sentido” y acusó al alcalde, Olegario Ramón, de “premiar a un partido cuyo cabeza de cartel está en la cárcel”. Estas declaraciones provocaron la respuesta del regidor, que acusó a Carballo de “hacer daño con su intervención, dando a entender que yo no sabía que Pedro Muñoz llevaba a cabo conductas delictivas, lo cual es verdad, pero también que usted sí lo sabía, en cuyo caso debería haber informado a las autoridades para no incurrir también en delito”.

La portavoz de Ciudadanos, Ruth Morales, afirmó que la creación de esta concejalía en tiempos de crisis económica es “una irresponsabilidad y una tomadura de pelo”, además de considerar que sumará gastos a las arcas municipales. Este punto fue respondido por el portavoz de CB, Iván Alonso, quien acusó a Morales de “no conocer el funcionamiento de este Ayuntamiento, ya que a partir de la quinta participación en comisiones éstas no se cobran y Jesús va a cobrar lo mismo que usted, pero prefiere utilizar el ‘difama que algo queda'”. Alonso lamentó que “no sabemos cómo acertar con ustedes. Si se crea una comisión para rendir cuentas, les parece mal; pero si no se hubiera creado, seguro que también lo criticarían”.

Por el grupo socialista, la nueva portavoz, Carmen Doel, manifestó que con esta nueva concejalía “concluimos la etapa de reestructuración con el objetivo de mejorar el nivel de vida de los ponferradinos y no vamos a entrar en el barro que proponen algunos grupos políticos, a los que les interesa más la postura del no por el no para desgastar al equipo de gobierno”. Doel aseguró que las atribuciones del nuevo concejal suponen “una responsabilidad pionera ante el Procurador del Común, una sensibilidad para con los más necesitados y un punto de unión directo y cercano entre la Administración y la ciudadanía para resolver una parte importante de conflictos”.

Mociones

En el turno de mociones, el PRB presentó de nuevo una instancia al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León para que el AVE llegue a Ponferrada, una moción que fue aprobada por asentimiento de todo el pleno.

Además, el regidor contestó a las preguntas de USE Bierzo sobre el nuevo sistema de acceso del público al Ayuntamiento, que incluyen la toma de nombre y teléfono, asegurando que responde a la necesidad de facilitar los rastreos en caso de que se produzca algún contagio de COVID-19 en la Casa Consistorial y que esos ficheros se destruyen periódicamente. Del mismo modo, dio cuenta del cambio de auxiliar administrativo en el grupo municipal de Coalición por el Bierzo y respondió a las dudas planteadas por Ciudadanos sobre la no celebración de la Feria de las Rebajas afirmando que “fue una decisión unilateral de la asociación encargada de su organización”.