La oposición insta a la alcaldesa de Ponferrada a presentar cuanto antes los presupuestos de 2019

Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada del 31 de enero / QUINITO

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ponferrada celebrado este jueves aprobó, con la abstención de USE Bierzo y Ciudadanos y el voto a favor del resto de partidos, la modificación de crédito por valor de algo más de 700.000 euros para afrontar las obras de rehabilitación y puesta en uso del castillo viejo, el ARU de La Puebla Norte y el sondeo para el abastecimiento de agua en San Cristóbal.

El debate de este punto, en el que todos los grupos municipales coincidieron en la necesidad de llevar a cabo estas propuestas, devino la solicitud por parte de los grupos de la oposición a la alcadesa para que presente cuanto antes los presupuestos de 2019 y así no tener que seguir recurriendo a la figura de modificación de crédito.

El portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, aseguró que esta modificación “se produce por inacción del equipo de gobierno. Presente ya los presupuestos, aunque no la veo en predisposición de hacerlo”, dijo a la alcaldesa. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, mostró su predisposición al “diálogo” para sacar adelante las cuentas de 2019, mientras que su homólogo de USE Bierzo, Samuel Folgueral, recordó que “estamos en 2019 con el presupuesto prorrogado de 2016”. Del mismo modo, el portavoz del grupo socialista, Olegario Ramón, señaló que “esta es la cuarta modificación” y reiteró su “ofrecimiento para negociar los presupuestos de 2019. No debemos renunciar a la gestión del Ayuntamiento por ser año electoral”.

Por parte del equipo de gobierno, Ricardo Miranda lamentó que “ya presentamos un presupuesto en agosto y la oposición lo rechazó, por eso ahora hay que financiar con modificaciones”, mientras que el portavoz de Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz animó a los grupos opositores a “presentar su propio presupuesto planteando un gobierno con sus 16 concejales”, a los que acusó de “falta de valentía” por no haber llegado a un acuerdo para tomar el mando del Ayuntamiento.

La alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, no aclaró si tiene intención de presentar próximamente los presupuestos para este ejercicio y se limitó a mostrar su satisfacción por la aprobación de esta modificación de presupuesto, asegurando que las obras en el castillo viejo empezarán a la mayor brevedad posible, ya que deben estar finalizadas en 2020, y que se creará una oficina técnica del ARU de La Puebla Norte para informar a los ciudadanos que pueden beneficiarse del mismo.

Otros asuntos

En el mismo pleno se aprobó, con el voto favorable de PP y CB y la abstención del resto de grupos, la cuenta general del ejercicio 2017, punto en el que se planteó la duda por parte de Olegario Ramón sobre la partida presupuestaria para personal de Turismo Ponferrada. La alcaldesa aclaró que dicha partida debe mantenerse abierta aunque no haya personal y que ese dinero se destina a otras cosas como publicidad y promoción de la ciudad.

Además, el pleno acordó, con la única abstención de USE Bierzo, la creación de una comisión de estudio del expediente de municipalización del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques, jardines y arbolado.