Los grupos de la oposición en las Cortes reclamaron hoy un nuevo modelo contra incendios por ser “insuficiente” y estar “en crisis”, para lo que exigieron un nuevo marco legal sobre la prevención, extinción y reforestación. Sin embargo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, les instó a buscar un pacto de Comunidad en esta materia a través de un grupo de trabajo.

Precisamente, la Mesa de las Cortes no tomó hoy en consideración la propuesta del Grupo Socialista de constituir una comisión no permanente para evaluar el modelo de lucha contra incendios en Castilla y León. Los portavoces de la oposición expresaron su posición favorable a que se crease, si bien no contó con el apoyo del PP.

Suárez-Quiñones y los grupos parlamentarios analizaron la política de incendios en la comparecencia de balance de legislatura en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, unos días antes de que el consejero solicite una nueva intervención ante el parlamento en la que repasará la evolución de esta temporada de riesgo alto.

Ante las críticas de la oposición al operativo contra incendios, el consejero destacó que este verano no se ha quemado ninguna casa, ni ha habido daños personales. El parlamentario socialista Tino Rodríguez planteó un nuevo marco legal, que en materia de prevención y extinción sean diseñado por un comité de expertos, mientras que en reforestación exigió que se priorice a las empresas locales para que el dinero que se invierta en zonas afectadas por fuegos, como La Cabrera, se que de en estas comarcas.

También, criticó que se de una “palmadita” en la espalda a los profesionales cuando se extingue un incendio, en lugar de mejorar sus condiciones laborales y sociales. El representante de Podemos, Ricardo López, sostuvo que tras nueve grandes fuegos, con 30.000 hectáras calcinadas, el modelo del PP está “en crisis” y criticó que el 70 por ciento del operativo tenga que “buscarse la vida” cuando acabe la temporada de riesgo elevado.

Además, el dirigente de la formación ‘morada’ exigió la recuperación del Plan 42 que recordó redujo el número de focos a la mitad. De la misma forma, José Ignacio Delgado, de Ciudadanos, remarcó que el fuego de Fermoselle (Zamora) demuestra que el modelo no es operativo y demandó una mayor colaboración con los ganaderos, los vecinos y los ayuntamientos.

Por su parte, el procurador de UPL Luis Mariano Santos insistió en que los medios actuales son “insuficientes”, como recordó admitió el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en una respuesta en las Cortes a una pregunta suya. Finalmente, la ‘popular’ Isabel Blanco Llamas destacó la necesidad de buscar un acuerdo en esta materia, como recordó ofreció el consejero.