La ORA en La Rosaleda “no afecta a ningún vecino”

Imagen de archivo de La Rosaleda, Ponferrada. / QUINITO

Dotal al barrio ponferradino de La Rosaleda “no afecta a ningún vecino”. Así de tajante se ha manifestado al respecto este viernes el alcalde de la capital del Bierzo, Olegario Ramón, quien ha asegurado que se ha enviado un informe detallado sobre el proyecto “a todas las comunidades de vecinos” y mantendrá una reunión con ellos para decidir si siguen adelante con el proyecto.

“Creemos que es una decisión que se puede adoptar porque no se causa apenas perjuicio alguno y porque si se adoptara no se va a hacer ni una sola plaza más de zona azul en el barrio y porque donde se establece no se afecta a ningún vecino del barrio de La Rosaleda”, quiso zanjar la polémica con la asociación de vecinos de la zona que está en contra de la medida.