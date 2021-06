Manuel García (i) junto a Raúl Valcarce en la presentación de la candidatura del primero. / Ical

La instrucción clara y rotunda ha salido directamente del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, quien ha indicado al propio Mañueco y al secretario regional, Francisco Vázquez, que “en León no puede darse un espectáculo”. Todo esto ante el anuncio del candidato y alcalde de Villaquilambre, de “no acudir a votar esta tarde, como forma de protesta“. García pide tener el censo de afiliados que, según él, se les ha negado por parte de la gerencia del PP leonés. Cierto es que de no más de 2.000 afiliados ahora al parecer han aumentado “en 400 más aproximadamente”, según García. Afiliaciones realizadas online y que se tiene que dirimir y saber si son válidas o no.

El propio Javier Santiago, el otro candidato, habría ofrecido al secretario comarcal del Bierzo el puesto de coordinador, según fuentes del partido. Pero Raúl Valcarce ha afirmado a EBD que “no hay nada seguro, que la integración se está estudiando”. Marco Morala, portavoz popular en Ponferrada, al parecer ha dado ya su visto nuevo a “dialogar e integrarse” en la candidatura de Javier Santiago Vélez, alcalde de Almanza y a todas luces futuro presidenciable del PP de la provincia de León.

La opción de judicializar y recurrir internamente esta elección anunciada esta mañana por Manuel García parece haberse topado con la descomposición de parte de sus colaboradores. Algo que todavía está por ver en las próximas horas horas.