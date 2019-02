La Pajariel Trail pone Ponferrada a tus pies

Che Contreras y Miguel Méndez, junto al concejal de Deportes, Álvaro Rajo / EBD

La segunda edición de la Pajariel Trail, que tendrá lugar el próximo 7 de abril, se presentó este miércoles bajo el lema “Ponferrada a tus pies” con la intención de aprovechar la prueba para poner en valor este monte próximo a la ciudad.

Los responsables de la carrera, Che Contreras (Bierzo TodoDeporte) y Miguel Méndez (Kalentadas Running), animaron tanto a corredores como a aficionados a acercarse a disfrutar de la prueba y del propio Pajariel: “Queremos que la ciudad tenga una carrera importante en el Pajariel y además disfrutar de las vistas impresionantes que nos ofrece”.

La prueba partirá a las 10.00 horas desde el pabellón José Arroyo de Flores del Sil y recorrerá 17 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.000 metros. “El 80 por ciento irá por sendas y habrá mejoras en los avituallamientos y la bolsa del corredor”, aseguró Contreras. Por su parte, Méndez aprovechó para agradecer la labor de los responsables de la prueba de enduro que tendrá lugar en febrero para adecuar los caminos: “En el Pajariel cabemos todos: corredores, ciclistas e incluso motos”.

Eso sí, Méndez lamentó que el año pasado “alguien nos movió las indicaciones y, de no habernos dado cuenta, los corredores podrían haber tenido un problema al perderse en el monte. No sé a quién puede molestar esta carrera, pero espero que no se repita”.

Inscripciones abiertas

La inscripción de la prueba, que cuesta 5 euros y estará limitada a 250 corredores (50 más que el año pasado), se abrirá el viernes 15 de febrero a las 14.00 horas en la página web de la prueba, aunque hay un listado abierto desde dos días antes en los gimnasios que colaboran con la carrera.