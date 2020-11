La Pandemia se nos lleva a un gran Hispanista francés. Don Jean René Aymes

El 7 de noviembre falleció en París, víctima del Covid-19, don Jean René Aymes, el veterano Investigador, Profesor, Historiador y Catedrático Emérito de la Universidad de la Sorbona y gran Hispanista francés.

Hace once años le conocí en un Seminario que, sobre la Guerra de la Independencia, había organizado en la Universidad de la Rioja, el Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, y al que fui invitado a dar una conferencia. En aquella época estaba destinado en el Instituto Obispo Argüellles de Villablino, y como mi Ponencia era un viernes por la tarde, recuerdo que, tras acabar mis clases y comerme apenas un bocadillo en la cafetería del centro, salí disparado en mi coche hacia Logroño, realizando el viaje con la (no poco pequeña) preocupación de que entre los participantes y asistentes a mi Conferencia iba a estar, nada menos, que el gran Jean René Aymes, famoso historiador francés al que había leído, con reverencia, en mi época de estudiante universitario. Dar una charla cuando eres, o eras, un joven historiador doctorando, Profesor de Instituto (no de Universidad) y ante una eminencia así era un reto y una gran responsabilidad; como se suele decir, si lo hacías mal te podían “crucificar” y dejar etiquetado, ante el resto de la comunidad de historiadores de las Guerras Napoleónicas en España, como una nulidad, o cosas aún peores…

Me encontré con una persona sencilla y afable, un gran erudito y un sabio (con los años he descubierto que los grandes sabios y maestros son personas humildes –tienen poco que demostrar -, y viceversa). Me encontré con un colega, muy francés, muy jacobino (algo de admirar hoy en día) y que tenía un gran apego y amor a España. Me limitaré a decir que salí airoso de mi conferencia, y eso que fui bastante audaz en alguno de mis planteamientos, que siempre apoyé, eso sí, con la proyección de numerosos, documentos manuscritos e impresos, muchos de ellos inéditos, localizados en Archivos españoles y extranjeros. Al final don Jean René Aymes, que escuchó atento mi exposición, me hizo un gran elogio (con el que dejé de tragar saliva) y que con los años he llegado a saber valorar: “Es usted un Historiador de Archivos. Usted va a los Archivos, muy bien, muy bien joven. Ha aportado cosas nuevas…”.

Nacido en Fumel (departamento de Lot-et-Garonne), Jean René Aymes fue uno de los hispanistas más reconocidos y admirados desde la publicación en 1978 de su Tesis Doctoral sobre la presencia de los prisioneros de guerra españoles en Francia durante las Guerras Napoleónicas: La déportation sous le Premier Empire. Les Espagnols en France (1808-1814). Conocedor profundo de nuestro idioma español (tan respetado en Francia como despreciado en algunos lugares de nuestra geografía), enamorado de nuestra cultura y visitante frecuente de los archivos españoles, el Profesor Aymes era una persona amable y dispuesta a ayudar a todos los que buscaban la luz de su sapiencia. Luego de nueve años en la Universidad de Caen, Aymes fue contratado por la Universidad de Tours en 1979; allí impulsó la creación del CIREMIA (Centre interuniversitaire de Recherche sur l’Éducation et la Culture dans le Monde Ibérique et ibéro-américain), organizando periódicos coloquios en Francia y España. En 1991 entró como Catedrático de Español en la Sorbona Paris III.

Jean-René Aymés, uno de los mejores conocedores de la España de comienzos del siglo XIX; fue un historiador de los que se dejaban horas y horas en los archivos (apartando de si los dogmatismos y las ideologías al ponerse a investigar). Acudiendo a un planteamiento transversal en la investigación de fuentes primarias supo establecer un vínculo entre la historia política, la social y los aspectos culturales de cada época. De este modo J. R. Aymes supo buscar en las obras literarias de finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, las motivaciones de los sujetos (colectivos e individuales) que hacen la Historia: los dirigentes, los pueblos y las naciones.

Como alguien dijo una vez de él, le gustaba buscar el alma de cada periodo de la historia que investigaba en el papel impreso.

Gracias a ello, Jean René Aymes logró reflejar la mentalidad de las diversas clases sociales del Pueblo español de comienzos del siglo XIX en varios trabajos que se han convertido en referentes imprescindibles de la historiografía sobre la España del Antiguo Régimen. En su obra “La Guerra de la Independencia: héroes, villanos y víctimas (1808-1814)”, del 2008, Aymes expuso las distintas visiones, razones y planteamientos ideológicos de los patriotas españoles, de los franceses y de los colaboracionistas afrancesados, desde la perspectiva de una batalla de las ideas de las que surgiría el Liberalismo Español, las Cortes de Cádiz y la Nación Española.

El Hispanista francés, siempre se preguntó, y se admiró, del por qué un Pueblo, desde la dignidad y la debilidad militar, mantiene tanto tiempo una lucha contra un invasor de superior fuerza hasta que consigue derrotarlo.

Como bien ha escrito recientemente Jorge Vilches, Jean René Aymes, supo reflejar también en su obra la fascinación que para muchos extranjeros tuvo la España del siglo XIX. Era aquello que dijo Victor Hugo a uno de los Presidentes de la 1ª República Española, Emilio Castelar: “Si no fuera francés, me gustaría ser español”, a lo que éste le contestó, “Si no fuera español, me gustaría serlo”.

El Foro para el Estudio de la Historia Militar de España (FEHME) con sede en Madrid y de la mano de su Presidente Don José María Espinosa de los Monteros (amigo y gran apoyo del proyecto municipal que disfrutó la Ciudad de Astorga en el 2018 con el “Tres Naciones”) – Foro de Historiadores del que Jean René Aymes fue uno de sus impulsores y primeros cofundadores – tiene previsto publicar, a comienzos del 2021, el que será su libro póstumo: “Yo para mi desgracia estaba allí “(2ª parte), sobre la huella, presencia y vivencias que españoles de toda condición (soldados, civiles, políticos, religiosos, patriotas y afrancesados) dejaron en la Francia Napoleónica.

Descanse en paz Jean-René, un amigo de España y un investigador incansable de nuestra historia.

Arsenio García Fuertes

Doctor en Historia