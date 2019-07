La parsimonia del Alcalde de Toreno para organizar el Ayuntamiento

Estamos al filo de cumplir el mes de rigor que marca la Ley, después de la toma de posesión de la nueva Corporación Municipal, para que se proceda a convocar la sesión plenaria, donde se va a dilucidar el organigrama del nuevo equipo de gobierno, y las bases que van a marcar el funcionamiento del mismo.

A esta fecha, todo apunta a que el regidor no tiene prisa alguna, está agotando los plazos legales, bien como artimaña o como medida de presión de cara a la oposición. Habrá alguna licencia de obra que se está retrasando en firmar, y pueda servir como medida de presión para apoyar presupuestos, dedicaciones u otros fines? o por el contrario el retraso es debido a la falta de un proyecto, claro y serio? fuera como fuese, flaco favor le están haciendo a la ciudadanía, el pueblo está languideciendo en un abandono total. Solo hay que darse una vuelta y ver el estado en el que se encuentran sus calles, aceras, alumbrado, etc…, es decir se está fallando en lo básico de cada día, no digamos en los proyectos que requieren tiempo y dedicación, si es que los hubiere, aunque mucho me temo que no hay ninguno.

Mal comienzo de legislatura, cuando se deja todo en manos del tiempo, para que ponga las cosas en su sitio. Esto demuestra mucha prepotencia, y más cuando se está en la situación que se está, un gobierno débil, en minoría y comenzando con unos principios poco éticos.

Todo indica que no hay motivación para ponerse a trabajar por los problemas que tiene el municipio. Faltan ideas, proyectos y ganas de dar un revulsivo!. Si a estas alturas se sigue elaborando el plan de organización mal vamos!, ya deberían estar todos en sus puestos representando al pueblo, y cumpliendo con sus obligaciones, de lo contrario deberían echarse fuera y dejar paso.

Por el contrario, y me alegro mucho de que así sea, hay que decir que la oposición ya parece estar en modo “on” y con ganas de aportar, exigir y ponerse en marcha para poder presentar iniciativas al municipio. Es una ocasión única, para que los partidos de la oposición asuman su papel, se presenten las propuestas al Pleno, se discutan y debaten y se obre en consecuencia. El Alcalde que asuma las funciones que le están estipuladas por Ley, y todo lo demás pase por Sesión Plenaria, “propuesta y debate”, “claridad y transparencia” y asumir de una vez por todas las responsabilidades que han sido contraídas por cada miembro de la Corporación, para que repercuta en el interés general de los ciudadanos y el bien del municipio.

Pero de seguir las cosas en esta línea, la oposición que cuenta con la mayoría, ha de tomar las medidas que correspondan, aunque no figuren en los estándares de la política, hay que ser serios y coherentes, tendrán que llegar a acuerdos entre ellos, para tratar de cambiar la situación del municipio y salir de este “atolladero” en el que estamos sumergidos, tienen que acercar posturas. Diálogo y entendimiento, ideas y proyectos!

Lo que no es de recibo, es que sigamos con esta “parsimonia” por muy legal que sea, y que marca el concejal de turno, en este caso el cabeza visible del Municipio, y encima tiene la desfachatez de salir a la prensa a decir que quien marca los plenos es el alcalde, evidentemente, de eso no hay duda ni nadie lo cuestiona, lo que se cuestiona es la prepotencia del Alcalde, que a fecha de hoy, Toreno sigue sin organigrama municipal. Una vuelta por los pueblos a ver si ven la realidad y una mirada a los municipios colindantes para darse cuenta de cómo estamos

Mariano García