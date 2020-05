La patronal rechaza el acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y EHBildu para derogar la reforma laboral

Los sindicatos CCOO y UGT en la provincia mostraron reticencias a las formas pero no al fondo del acuerdo

Javier Cepedano, presidente de la Fele. / QUINITO

El Círculo Empresarial Leonés (CEL) manifestó hoy su “rotundo rechazo al indigno acuerdo que pondría aún más en peligro la maltrecha economía española, la confianza empresarial y el mantenimiento y recuperación del empleo” en relación al pacto alcanzado ayer por el PSOE, Unidas Podemos y EHBildu para derogar íntegramente la reforma laboral de 2012 “a cambio de no obstaculizar la quinta prórroga del estado de alarma”.

Para el CEL, no sólo se trata de “una enorme irresponsabilidad sino que es profundamente contradictorio e inoportuno firmar un acuerdo para retroceder en los avances logrados en el mercado laboral, justo en el momento actual de grave crisis económica, cuando las recomendaciones de todos los organismos internacionales son de mayor flexibilidad en las condiciones laborales para salvaguardar el empleo”.

En consonancia con la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Javier Cepedano, tildó el acurdo de “auténtica barbaridad”. “El Gobierno se ha saltado el Diálogo Social y tomó decisiones que no debe tomar. El Diálogo Social es la representación legítima para compartir los problemas”, defendió y el secretario general de la Fele, Álvaro Díez, consideró que lo ocurrido “ha puesto de manifiesto de forma maliciosa que estando en vigor el Diálogo Social al final el Gobierno parece que no cree en él”.

Por su parte, los máximos responsables provinciales de CCOO y UGT, Xoxepe Vega y Enrique Reguero, mostraron reticencias a las formas pero no al fondo del acuerdo. “Las formas son importantes y el anuncio parece un poco una vuelta atrás. Se tiene que hacer en un contexto de concertación social no en acuerdos de pasillo”, comentó Vega mientras Reguero señaló que “a lo mejor no ha sido el escenario más propicio para ello. Llegar a un acuerdo ahora mismo sería importante pero nunca renunciaremos a la derogación total”, dijo.