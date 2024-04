La peatonalización de la avenida del Castillo es una “prioridad” para el Ayuntamiento de Ponferrada

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, aseguró este martes que la peatonalización de la avenida del Castillo es una “prioridad”, independientemente de la fórmula que se elija para ello. En todo caso, avanzó que se sigue trabajando en el proyecto para el posible soterramiento de esa vía, como se comprometió en el pacto de gobierno con Coalición por el Bierzo. Una vez esté redactado, se enviará a la Junta de Castilla y León y se verá si esa opción es o no viable.

El regidor respondió así a las críticas de las asociaciones de vecinos, que están recogiendo firmas en contra del soterramiento de avenida. “Es valorable que exista asociacionismo, vida dentro de la ciudad, que las personas participen de la vida de la ciudad. Las asociaciones tienen su papel a desarrollar”, dijo Morala, quien recordó que en el programa electoral del PP venía la peatonalización de esa calle.

“Lo importante aquí es peatonalizar esa zona por varias razones. Primero, por la densidad de tráfico. Segundo, para ponerla al servicio de ponferradinos y visitantes. Tercero, para permitir el desarrollo de la hostelería y, por último, porque es paso del Camino de Santiago. Por eso hay que hacer una actuación respetuosa y buscando lo mejor para todos”, añadió.

En todo caso el alcalde afirmó que no renuncian a la posible construcción de la Ronda Sur, que permitiría eliminar el tráfico rodado de la avenida del Castillo, por delante de la fortaleza. “Yo no descarto la Ronda Sur ni nada. Hay que ser ambiciosos, no conformistas. Ponferrada se merece todo y todo lo mejor. No hay que renunciar a nada”, concluyó.