La plataforma de mujeres por la igualdad organiza la performance ‘Un violador en tu camino’ en Ponferrada

Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El próximo domingo día 29 de diciembre, se llevará a cabo a las 13:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, la Performance ‘Un violador en tu camino’ que partió como una respuesta a la violencia sexual en Chile y se transformó en un himno feminista. El acto está organizado desde la Plataforma Mujeres por la Igualdad Bierzo y Laciana.

Cada día somos más las mujeres que nos unimos para luchar contra la violencia sexual, los asesinatos machistas, violencia de género, etcétera. Este himno es un llamamiento a mujeres de todas las edades para que se unan a nosotras”, aseguraron desde la plataforma Mujeres por la Igualdad Bierzo y Laciana.

Podemos Ponferrada se ha referido a la actividad como “un maravilloso gesto de solidaridad entre mujeres con todo apoyo de nuestros compañeros feministas que, como hombres inteligentes que son, entienden a la perfección de qué va esta denuncia pública y que quien no viola, no acosa y no ejerce violencia contra las mujeres no debe sentirse interpelado sino ayudarnos a señalar a los agresores y a

acabar con las agresiones”.

Desde UGT Bierzo se suman y apoyan la realización de este acto, en cuya organización han participado como integrantes de la Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana, manifestando una vez más su enérgica indignación y repulsa frente a todas las formas de violencia hacia las mujeres. La Asociación de Mujeres Progresistas del Bierzo también apoya la iniciativa