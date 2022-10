El PP de Ponferrada exige preservar “en su integridad” el antiguo complejo ferroviario de La Placa

Instalaciones de la placa ferroviaria en Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, ha emitido un comunicado este lunes en el que “exige al alcalde que vuelva a la realidad, esa en la que se producen problemas de verdad que el Ayuntamiento debe resolver y no ignorar o disimular, como hace el alcalde en la realidad paralela de las redes sociales, que es la que le interesa”.

Según Morala, desde la alcaldía se venden “proyectos de obra positivos para Ponferrada, pero va pasando el tiempo y no se ven, y además nos desvelan que pueden ser peligrosos para la preservación del patrimonio arqueológico contemporáneo ponferradino, como sucede con el patrimonio ferroviario de La Placa. ¿Tan difícil es conjugar hacer las obras con preservar el patrimonio que es la historia de todos los ponferradinos? En realidad, no es difícil, este riesgo de destruir parte del complejo ferroviario de La Placa es solo fruto de la improvisación y la apatía”.

“Exigimos que las obras respeten en su integridad la preservación del inmueble con todos sus elementos característicos, especialmente si se trata de los edificios de la rotonda y el puente giratorio, que son los que dan un aspecto más definitorio a ese complejo. Pero lo mismo exigimos respecto a otras partes peculiares de ese espacio, que no solo tienen interés desde el punto de vista del patrimonio arqueológico industrial, sino que son vitales para recordar los usos que tuvo históricamente el complejo y la diversidad de funciones que en él se desarrollaron. Por ello tienen que quedar completos depósitos y taller de tracción, la residencia de maquinistas, la casa del jefe de la Reserva y las oficinas de control de los cargaderos. Están como para recuperar el patrimonio medieval, cuando no son capaces ni de preservar de la destrucción el contemporáneo”, dicen desde el PP.

Al alcalde, aseguran desde la oposición, “le ha entrado prisa al final del mandato por hacer cosas, pero no se trata simplemente de hacer, sino de hacerlas bien, especialmente cuando se trata de entregar recuperado nuestro pasado histórico, para que los ponferradinos que vengan detrás puedan estar orgullosos de nuestra historia. Esto no se consigue con el proyecto del ayuntamiento para La Placa, que es de destrucción indiscriminada y no de preservación selectiva de los elementos del complejo ferroviario”.

“Claro que eso exige claridad de ideas y esfuerzos, dos cosas que se le dan fatal a este alcalde, por lo que prefiere callar, como ante la evidencia denunciada por la plataforma de auxiliares de Endesa del más flagrante incumplimiento de los compromisos socialistas de reactivación de la actividad económica y recolocación de los trabajadores que perdieron su empleo por la precipitada decisión del cierre de las térmicas muchos años antes de la obligación legal. Lo hicieron mal para los intereses de Ponferrada, a la vista del precio de la luz, para los intereses de todos y no arreglan parte de la pérdida de empleo que prometieron. No es de extrañar que así Ponferrada cada vez tenga menos habitantes”, concluye Marco Morala.

En noviembre del año pasado, el PP de Ponferrada ya pidió “actuaciones urgentes” de cara a conservar este espacio de La Placa.