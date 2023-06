La Plataforma Contra las Violencias Machistas expulsa a Coalición por el Bierzo

Rueda de prensa de la Plataforma Contra las Violencias Machistas. / EBD

La Plataforma Contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana comunicó este jueves su decisión de expulsar "inmediatamente" de la misma a Coalición por el Bierzo, que había solicitado su integración el pasado mes de noviembre, debido a que los bercianistas "han propiciado la entrada de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada".

La portavoz de la Plataforma, Loli González, recordó que el artículo 1 de sus estatutos recoge que "todas las asociaciones deben trabajar por la igualdad, por las mismas oportunidades entre mujeres y hombres, por la erradicación de la violencia machista, por la abolición de la prostitución y todas las causas derivadas de estos objetivos generales".

"El movimiento feminista", continuó González, "siempre ha exigido un cordón sanitario a las organizaciones de ultraderecha que, en este caso, Coalición por el Bierzo se ha saltado al propiciar la entrada de Vox en el gobierno municipal de Ponferrada, un partido que hace bandera de la lucha contra los avances feministas, contra las políticas de igualdad y del negacionismo de la violencia machista".

Loli González señaló que "Coalición por el Bierzo ha escogido con su acción política que Vox ocupe cargos de responsabilidad en el gobierno municipal de Ponferrada poniendo en riesgo los avances del movimiento feminista local durante los últimos años y despreciando la lucha feminista, por lo que la Plataforma Contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana acuerda por unanimidad la expulsión inmediata de este partido".

Inquietud sobre el futuro

Tanto Loli González como su compañera Lorena González expresaron su preocupación por la entrada de Vox en el gobierno municipal de Ponferrada, señalando esta última que "el PP va a necesitar de los votos de Vox en todas las medidas que quiera aprobar, por lo tanto Vox no sólo va a tener incidencia en esas presidencias de instituto que les han creado ad hoc, sino que van a tener incidencia en lo que se apruebe en el conjunto del equipo de gobierno, porque si no, no suman la mayoría que necesitan".

Asimismo, Lorena González advirtió de que "es muy probable" que el nuevo tripartito elimine la Concejalía de Igualdad, ya que "allá donde están conformando gobiernos, tanto municipales como autonómicos, estamos viendo cómo el Partido Popular se está plegando sumisamente a los designios de la extrema derecha y cómo están eliminando las concejalías de Igualdad, cómo en Castilla y León se está dejando de aplicar el protocolo contra la violencia machista, cómo han impedido que las entidades locales puedan disponer de agentes de Igualdad y cómo ni siquiera se están atreviendo a llamar por su nombre a la violencia machista".

En este sentido, recordó que "no es sólo cosa de la extrema derecha, es que el PP se está radicalizando hasta el punto de ver a Feijóo hace unos días diciendo que un caso de condena por violencia machista había sido un 'mal divorcio', me parece una involución absolutamente lamentable de la cual es cómplice el PP y también Coalición por el Bierzo, que ha posibilitado la conformación de ese nuevo tripartito de ultraderecha y absolutamente asalvajado".