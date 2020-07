La Policía Local de Ponferrada denuncia a 17 personas por no llevar mascarillas y no respetar la distancia de seguridad

Policía Municipal Ponferrada en una identificación/ QUINITO

Efectivos de la Policía Local de Ponferrada sancionaron durante el pasado fin de semana a 17 personas por no llevar mascarillas en espacios libres y no respetar la distancia de seguridad, según informaron fuentes municipales. Los agentes también denunciaron a un establecimiento por no tender licencia de actividad ni de terraza, a otro por incumplir el horario de cierre y a uno más por permitir sacar vasos de vidrio fuera del establecimiento cuando los veladores han sido retirados.

Además, se cursaron siete denuncias por hacer botellón y se impusieron 32 denuncias de tráfico y se llevaron a cabo 12 servicios con la grúa. En el término municipal se produjeron tres accidentes de tráfico sin heridos y se practicaron 22 controles de alcoholemia de los que dos dieron positivo.