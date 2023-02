La política, los políticos y los medios de comunicación

La política es efímera, es desconcertante, es entrometida y a veces abusiva con los más débiles que casi siempre son los paganos de la mala gestión de los políticos.

Los políticos somos aves de paso, venimos para servir al pueblo que nos elige y no para servirnos, nuestros errores lo mismo que nuestros aciertos deben ser juzgados por los ciudadanos y como no por los medios de comunicación que para eso están. El político que crea estar por encima de los demás por el cargo y por ello no debe ser juzgado ni criticado por su gestión, lo mejor es que se retire de la política.

Estamos en un estado democrático y de derecho que garantiza la libertad de expresión y todos los políticos si somos demócratas debemos aceptarlo sin buscar subterfugios que nos puedan dar la razón cuando a lo mejor no la tenemos.

Debemos ser conscientes de que la crítica es buena y a veces nos enseña el camino correcto por donde debemos transitar en el ejercicio de la política, unas veces nos puede perjudicar por los errores que cometemos, pero otras nos puede beneficiar.

Los medios de comunicación deben formar un frente común a la hora de defender la libertad de expresión, cuando los políticos a veces cometemos el error de propasarnos cuando no aceptamos la crítica e intentamos cerrarle la boca como sea al crítico.

Seamos sensatos. Medios de comunicación y políticos debemos convivir, aunque a veces no nos guste.

Ponferrada, 2 de febrero de 2023

Manuel de la Fuente Castro.

Es Concejal no adscrito Ayuntamiento de Ponferrada.