La política para el viernes

Que el ser humano es un animal político ya lo afirmaban los clásicos helenos. De hecho, junto con el fútbol y el género femenino son los tres temas por antonomasia. Conozco a una persona que cambió de peluquería hasta tres veces porque o era mixta, o no tenían el Marca o no se hablaba y debatía con el profesional peluquero de turno.

Como si los peluqueros, por estar de cara al público, tenían además de manejar bien sus tijeras obligatoriamente que dar palique a la parroquia, aunque en el fondo, siempre será mejor una buena tertulia de barbería que en lo que han convertido el Congreso de Diputados. Pena, penita, pena que dan sus señorías enclavados en el «y tú más» o con mociones de confianza de las que desconfían hasta sus propios defensores. Verso a la nada. Ratito de gloria televisiva y tiempo que pasan para rellenar estos cuatro años de crisis cronificada, si es que nada o nadie lo remedian.

Pero para mensajes claros los de los ilustradores, creadores de viñetas, maestros de la ironía y el humor para desnudar la cruda realidad. Sólo siguiéndoles a ellos, en ABC a nuestro JM Nieto, por ejemplo, ya sabemos por dónde van los tiros de esta película de cine b que nos ponen cada día en los informativos. Hoy más que nunca una imagen vale más que mil palabras y los que nos dedicamos a juntar letras tenemos que reconocer que nuestros compañeros dibujantes, dentro del género de la opinión periodística, lo están haciendo mejor. Además, no aburren como las crónicas de Cortes enlatadas más aún por el coronavirus y sus interminables medidas preventivas que nos separan cada vez a todos más y más.

Acudo a una emisora para opinar sobre las cosas, en especial política. Siempre me ponen enfrente señores de la izquierda prejubilados hasta de sus cargos públicos. Yo no me caso nada más que con lo que me parece obvio y justo, aunque si les soy sinceros, lo de tertuliano u opinador lo ejerzo realmente las tardes de los viernes con mis amigos. Les aseguro que los debates ahí sí que provocan la catarsis buscada.

En ABC