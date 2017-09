Tras la victoria este miércoles en la Copa del Rey ante la Segoviana 0-1 y el pase a la cuarta ronda de la competición del o.k. donde va a jugar ante un equipo europeo de Primera División los blanquiazules les toca disputar la sexta jornada del grupo primero de la Segunda División B con el objetivo de ganar para hacerse fuerte en El Toralín y para no perder comba con la zona alta de la clasificación. El partido ante el Real Valladolid B puede ser engañoso por la situación que vive el equipo pucelano que llega en la última posición y con tan sólo un punto. Los de Carlos Terrazas no se pueden fiar por esta situación del rival. Además esta semana Carlos Pérez Salvachúa fue destituido como míster de los vallisoletanos. Al banquillo ha llegado Miguel Rivera y está situación aún hace más peligrosa al filial del Valladolid como ha reconocido Terrazas.

Por su parte, la Ponferradina quiere dar la versión que esta dando en casa y en la Copa del Rey donde el rendimiento está siendo bastante alto. La cruz de los deportivistas es en los choques fuera de El Toralín donde sigue sin ganar en todo este año. Para el compromiso para este domingo tiene la baja segura de José Antonio Ríos Reina que se lesionó el miércoles en el partido de Copa. Su puesto lo podría ocupar Iago Díaz que ya está recuperado de sus problemas físicos. También Cidoncha tiene alguna molestia pero parece que no peligra su presencia. Saúl Crespo es duda después de unas semanas fuera de los terrenos de juego.

MÁS DATOS

Posible once de la Deportiva: Dinu, Yac, Jon García, Álvaro Moreno, Andy, Cidoncha, Jorge García, David Caiado, Iago Díaz, Menudo, Yuri.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Gallego)

Estadio: El Toralín (18:00 horas)