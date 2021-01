La Ponferradina acude a Zaragoza con la defensa en cuadro

Paris Adot, en el partido ante el Girona en El Toralín / QUINITO

La Ponferradina llevó a cabo este jueves el último entrenamiento antes de medirse el viernes al Zaragoza (La Romareda, 19.00 horas) y tras el mismo, Jon Pérez Bolo confirmó que el equipo acudirá a este partido con la defensa en cuadro, ya que a las bajas ya conocidas de los lesionados Manu Hernando y Ríos Reina y el sancionado Amo se ha unido la de Paris Adot, que salvo sorpresa no podrá jugar el viernes. La principal novedad en la convocatoria será la incorporación de Aguza, que no pudo viajar a Málaga por sanción.

A pesar de los problemas atrás, Bolo no varía ni un ápice su discurso: “Cuando los jugadores se lesionan está claro que nos debilita, pero siempre hemos dicho que tenemos plena confianza en todos y ahora algún jugador que no esté disfrutando de minutos aunque los merezca va a tener la oportunidad de demostrar que no juega no por estar a menor nivel, sino porque sólo pueden jugar once”. En este sentido, Yac y Adri Castellano se postulan como candidatos a jugar en el centro y la banda izquierda de la defensa, aunque el técnico no quiso dar más pistas sobre el once.

Respecto a su rival de esta jornada, Bolo confesó que “nadie se esperaba al principio de la temporada que el Zaragoza estaría donde está, pero poco a poco va saliendo de una situación complicada. Se están reforzando en el mercado y creo que va a tirar para arriba seguro. Será un partido difícil, pero como decimos siempre, si sacamos nuestra mejor versión nos da igual el rival que esté enfrente, vamos a tener opciones de ganar”.

Sin euforias

Tras la victoria ante el Málaga de la pasada semana, hasta algún jugador como Aguza se ha atrevido a insinuar que el objetivo de la Ponferradina puede estar más allá de la permanencia, pero el entrenador se encargó una vez más de rebajar la euforia: “Él sabe que el equipo está haciendo una buena temporada y todo el mundo se ilusiona y puede pensar en otros objetivos. Yo lo tengo claro y la plantilla también, y si Aguza no lo tiene claro se lo explicaremos: vamos a pelear por el primer objetivo, que no es otro que la permanencia, y cuando esté conseguido pensaremos en otros. Esto no quiere decir que no seamos ambiciosos, sino que somos realistas. Estamos en una competición donde igual que coges una buena racha que te coloca arriba, coges una mala que te hace temblar las piernas”.

Mercado

Bolo también se refirió a los últimos días del mercado de invierno, que finaliza el próximo lunes 1 de febrero, reconociendo que “ya de por sí el mercado de invierno es complicado, y con esta situación, mucho más. Está difícil no sólo por el tema económico, sino porque equipos que podrían desprenderse de jugadores no lo hacen por miedo a tener contagios y que baje el número de futbolistas disponibles”.

En cualquir caso, el técnico reiteró que “sabemos dónde tenemos que incorporar y estamos trabajando duro, pero no vamos a traer por traer. Para que venga algún jugador tenemos que estar convencidos de que nos va a ayudar y mejora lo que tenemos. Si no somos capaces de conseguir eso, no vamos a fichar por fichar”.