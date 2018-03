La Ponferradina busca en Navalcarnero un triunfo para no meterse en problemas

Ponferradina-Navalcarnero FOTO QUINITO

La Deportiva Ponferradina quiere hacer bueno el empate del pasado fin de semana con una victoria en la capital de España ante el Navalcarnero. La escuadra blanquiazul necesita los tres puntos para no meterse en más problemas ya que la zona de descenso está a dos puntos. El míster de los bercianos, Carlos Terrazas, no podrá contar con los defensa Yac y Jon García. El primero de ellos sigue lesionado y en el caso del vasco tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Lo más normal es que José Antonio Ríos Reina retrase su posición a la cobertura. Enfrente estará un Navalcarnero que es uno de los equipos revelación de la temporada. En estos momentos están en la quinta posición de la clasificación con 47 puntos. La misma puntuación que el cuarta clasificado el Rápido de Bouzas que da acceso para poder jugar el play off a Segunda División A. Ya han sumado los madrileños la misma puntuación que la temporada pasada a pesar de ser uno de los presupuestos más humildes del grupo. Cabe recordar que vienen de ganar en tierras gallegas al Coruxo por 1-3. El partido no va ser nada fácil como ya han avisado los jugadores deportivistas y el entrenador durante la semana. El choque será este domingo a las 12:00 horas en el Mariano González terreno de juego de hierba artificial y el árbitro será el murciano Salvador Lax Franco. Será retransmitido por el segundo canal de Telemadrid.

Posible once inicial de la Ponferradina: Mandaluniz, Fernando Román, Álvaro Moreno, Ríos Reina, Saúl, Andy, Menudo, Guille Donoso, Isi, Yelko Pino, Yuri.