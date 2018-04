La Ponferradina busca ganar al Celta B para acercarse a los puestos de Copa del Rey

QUINITO

La Deportiva Ponferradina se enfrenta este domingo a las 12:00 horas ante el Celta B, con el objetivo de poder ganar para acercarse a la zona de la Copa del Rey y de esta manera conseguir la victoria número 12 de la temporada. Los de Carlos Terrazas llegan con 43 puntos y ocupando la undécima posición de la clasificación. Para este encuentro los deportivistas tienen dos bajas. Son las del central, Jon García que está sancionado, después ser expulsado por doble amarilla en el partido del pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid B. También es baja, el media punta, Yelko Pino al no superar los problemas físicos que ha arrastrado durante toda esta semana. El que se ha recuperado tras algunas molestias es José Antonio Ríos Reina. Se espera que el andaluz siga en el once inicial, ocupando una de las posiciones en la defensa. A la cobertura podría volver, Álvaro Moreno tras unas semanas sin demasiadas oportunidades. En el resto del once no se esperan demasiadas novedades.

En lo que hace referencia al rival el Celta B, llega en la zona alta de la clasificación, ocupando la sexta posición y sumando 53 puntos. Los de Rubén Alves están en racha y vienen de acumular cuatro jornadas con triunfos. En la pasada jornada se llevaron del derbi vigués ante el Coruxo 0-1. El choque estará arbitrado asturiano, Pablo Fernández Pérez.

Posible once inicial de la Ponferradina: Mandaluniz, Fernando Román, Ríos Reina, Álvaro Moreno, Saúl, Andy, Menudo, Guille Donoso, Isi, Cidoncha, Yuri.