La Deportiva Ponferradina encara la jornada 18 del Grupo Primero de la Segunda B con encuentro en el Salto del Caballo ante el Toledo y con muchas bajas. No podrán estar por sanción Jorge García, Saúl y Iago Díaz. Los dos primeros por acumulación de tarjetas amarillas y en el caso del tercero tras ser expulsado el pasado fin de semana en el partido ante el Cerceda. Por lesión no están ni el central de Fernando Román ni el centrocampista, Sergio Cidoncha. Ya es conocida la baja por lesión de larga duración Néstor Salinas. En la lista de convocados entran cuatro jugadores de cantera. Se trata de Andrés, Sylla, Javi García y Tato. Los de Carlos Terrazas buscan en tierras manchegas salir del descenso después de la victoria de la semana pasada. Enfrente estará un rival complicado como es el caso del CD Toledo que es el equipo que más goles marca en la categoría. Los de Onésimo Sánchez han sumado 27 goles a favor por 26 en contra. El Toledo ocupa la decimocuarta posición con 19 puntos. Los toledanos podrían recuperar al medio centro De Lerma aunque tienen las ausencias de Echaide, Barranco y el ex deportivista Álvaro Antón. Cabe recordar que la Ponferradina por su parte ocupa la decimosexta posición con 16 puntos. El partido este domingo a las 17:00 en el Salto del Caballo.

Posible once de la Deportiva: Dinu, Yac, Yon García, Álvaro Moreno, Andy, Javi García, Menudo, David Caiado, Ríos Reina, Isi, Yuri.

Árbitro: Antonio Santos Pargaña (Andaluz).