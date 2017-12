Carlos Terrazas presentó un once inicial con algunas variantes por las muchas bajas que acumulaba el equipo berciano. La defensa fue la misma que la semana pasada, en el centro del campo dio entrada a David Caiado y Isi como novedades y arriba volvió a jugar con la pareja Pablo Pallarés y Yuri.

La Deportiva Ponferradina un año después volvió a conseguir el triunfo. Lo hizo 1-2 en el campo del Santo del Caballo ante el CD Toledo. Fue un buen encuentro de los deportivistas pero tuvo que llegar en el descuento el gol de la victoria que fue transformado por Andy. En el 28 se había adelantado la Ponfe pero en los segundos 45 minutos en el 75 igualó Sergio García. Fue merecida la victoria porque los blanquiazules hicieron más méritos que sus rivales.

El partido empezó con mucha igualdad y con pocas ocasiones. Los primeros intentos los realizaba el Toledo pero con poco peligro. Los locales no encontraban rematadores en dos jugadas aisladas. En el 16 quería sorprender Canario pero la estaba atentada la defensa de la Deportiva. Respondía la Ponferradina en un acercamiento de Isi pero su lanzamiento se fue a saque de esquina. En el 25 era expulsado, Canario, en las filas del Toledo. Un minuto después también era expulsado el entrenador de los manchegos, Onésimo Sánchez. Con el encuentro reanudado Pablo Pallarés no perdonó y adelantó en el 28 para los blanquiazules. No supo aprovechar muy bien el delantero de los bercianos. Las cosas se ponían muy bien con el 0-1. La primera parte no tuvo mucha más historia aunque en la recta final de los primeros 45 minutos el Toledo intentaba acercarse con peligro ante la portería de Dinu pero no llevaban demasiado peligro. Al descanso se alcanzó con el 0-1 y con amarillas para Andy en la Ponferradina y Toño Vázquez para los manchegos.

Tras el descanso los locales realizaron el primer cambio. Se fue Jorge Ortí y entró Sergio García. El dominio seguía en manos de los de Carlos Terrazas. Sólo empezar el segundo periodo lanzamiento de Menudo que se fue por fuera por poco. En el 56 remate muy peligroso de Yuri que detiene Alcolea. Seguían las ocasiones de los deportivistas. En el 62 al palo Pablo Pallarés tras buena jugada de Yuri. Estuvo a punto de llegar el segundo pero se resistía. Los de Terrazas perdonaron y Sergio García empataba el choque en el minuto 75. Tras encajar el gol la Ponferradina reaccionó. Después del tanto del empate lo intentó Ríos Reina con un disparo que se fue desviado. Cuando parecía que se iba a terminar con 1-1 Andy enganchaba el esférico y conseguía batir la portería manchega. De esta manera le daba la victoria a su equipo y conseguía tres puntos fuera de casa casi un año después. La Deportiva suma 19 puntos y se coloca en posición de promoción de permanencia. La próxima jornada en El Toralín será ante el Fuenlabrada.

TOLEDO: Alcolea, Expósito, Tomás Sánchez, Aarón, Toño Vázquez, Israel Castro, Charly Rodríguez (Obed min.85), De Lerma, Figueroa (Carlos Esteve min.79), Jorge Ortí (Sergio García min.46), Canario. Entrenador- Onésimo Sánchez.

PONFERRADINA: Dinu, Yac, Jon García, Álvaro Moreno, Andy, Menudo, David Caiado, Ríos Reina, Pallarés, Yuri, Isi. Entrenador-Carlos Terrazas.

ÁRBITRO: Antonio Santos Pargaña (Andaluz). Asistido por Luis Ángel García Ramos y Alfredo Vázquez Hidalgo. Amarillas para Toño Vázquez, Andy, Isi, Pallarés, Carlos Terrazas. Fueron expulsados en las filas del Toledo Canario en el minuto 25 y Onésimo Sánchez minuto 26 (entrenador).

GOLES: 0-1 min. 28 Pallarés, 1-1 min.75 Sergio García, 1-2 min.91 Andy.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Salto del Caballo. 18ª jornada de liga en el Grupo Primero de la Segunda División B.