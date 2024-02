La Ponferradina cuenta con cinco bajas para el encuentro ante la Real Sociedad B

Se trata de Javi Lancho, Dacosta, Ernesto, Mangel y Kevin Sibille, que no podrán jugar debido a sus lesiones

Rueda de prensa de Íñigo Vélez. / @SDP_1922

El encuentro entre la Ponferradina y la Real Sociedad B de este sábado se llevará a cabo con cinco bajas en el equipo blanquiazul. Se trata de Javi Lancho, Dacosta, Ernesto, Mangel y Kevin Sibille, que no podrán jugar debido a sus lesiones. “No vamos a poder contar mañana con ellos”, adelantaba este viernes en rueda de prensa el técnico de la Deportiva, Íñigo Vélez.

En el caso de Dacosta, el entrenador asegura que “lo ha intentado”, aunque “el golpe no eran tan simple como parecía, tiene molestias”. Por su parte, Lancho y Ernesto no presentan lesión como tal “pero es una fatiga que no les permite entrenar bien”.

En cuanto al rival, el filial de la Real Sociedad, Vélez ha señalado que “por lo que sea ahora no le están saliendo los resultados pero es un equipo peligroso, con muy buenos jugadores”. “Sabemos el potencial que tiene”, concluye el míster.

Ponferradina-Real Sociedad B. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Real Sociedad B de la 25 jornada del grupo 1 de Primera Federación se juega este sábado 24 de febrero a las 18:00 horas en El Toralín. El encuentro se podrá ver en directo a través de la plataforma FEF TV.